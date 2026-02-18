¿Por qué el Wolves vs. Arsenal es el único partido de Premier League del miércoles?

La Premier League tendrá este miércoles un escenario poco habitual: el Wolverhampton vs Arsenal será el único partido programado en toda la jornada nocturna. No se trata de una decisión caprichosa ni de una fecha especial, sino de una consecuencia directa del calendario cargado de las copas inglesas.

En un tramo decisivo de la temporada, el equipo de Mikel Arteta recibe una oportunidad inmejorable: sumar de a tres antes de que juegue el Manchester City y, al menos por unas horas, ampliar la distancia en la cima.

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La pelea por el título se apretó

El Arsenal venía con margen para escaparse en la tabla, pero el inicio de 2026 le jugó una mala pasada. Esa irregularidad le permitió al City volver a meterse de lleno en la carrera, recortando puntos y aumentando la presión.

Tras rescatar un empate valioso en la cancha del Brentford la semana pasada, los Gunners llegan con cuatro puntos de ventaja sobre los Cityzens, con 12 fechas por disputar. Un triunfo este miércoles los dejaría con un colchón más cómodo antes de la próxima tanda de partidos, en la que el City recibirá a Newcastle.

Además, el Arsenal tiene por delante un cruce de alto voltaje ante el Tottenham, un clásico local que también puede marcar el pulso de la recta final.

Por qué se juega hoy: la final de la Carabao Cup

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Wolves

🕗 8pm (UK)

🏆 Premier League

🏟️ Molineux Stadium



🤝 @Airwallex pic.twitter.com/9oT2qtc2XQ — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2026

El motivo del cambio es claro: el Arsenal alcanzó la final de la Carabao Cup tras eliminar al Chelsea con un global de 4–2. Esa clasificación obligó a reorganizar su calendario.

La final será en Wembley ante el Manchester City el domingo 22 de marzo, y los Wolves debía recibir al Arsenal justamente ese fin de semana. Como ambos equipos no tienen compromisos europeos en estas fechas, la Premier decidió adelantar el encuentro a este miércoles, evitando que quedara colgado para el cierre del torneo.

Aunque los Wolves marchan últimos y están teniendo una campaña para el olvido, ya complicaron a el Arsenal en el partido de ida. En el duelo disputado antes de Navidad, el equipo de Arteta evitó el tropiezo por un autogol de Yerson Mosquera en tiempo de descuento, cuando los Wolves estaban a segundos de llevarse un punto inesperado del Emirates.

El Manchester City también deberá reprogramar su partido contra el Crystal Palace por la final, pero a diferencia del Arsenal, su calendario europeo complica todo. El Palace disputa los playoffs de la Conference League ante el HŠK Zrinjski Mostar, por lo que no puede jugar en las próximas dos semanas.

La fecha más probable para ese encuentro sería la semana del 23 de marzo, cuando la pelea por el título podría tener otro panorama completamente distinto.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE