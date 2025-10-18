¿Por qué Enzo Maresca no está en la línea de banda en el Chelsea vs Nottingham Forest?

El Chelsea regresa del parón internacional con una visita al Nottingham Forest este sábado.

El entrenador del Forest, Ange Postecoglou, se encuentra bajo una enorme presión tras un comienzo discutido en su nueva dirección, y la mayor parte de la atención desde la banda se centra en el australiano, que se encuentra bajo presión.

Sin embargo, un vistazo más allá de la banda, hacia el banquillo del Chelsea, muestra que Postecoglou no se enfrenta a Enzo Maresca, sino a su ayudante, Willy Caballero.

FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA | JUSTIN TALLIS/GettyImages

¿Por qué Enzo Maresca no está en el banquillo del Chelsea?

El Chelsea llegó al parón de selecciones de octubre enloquecido tras una victoria tardía por 2-1 sobre el Liverpool. El dramático gol de la victoria de Estêvão desató el caos tanto en el campo como en las gradas.

En medio del caos, se perdió la tarjeta amarilla para Maresca, cuya carrera por la banda para unirse a las celebraciones no le sentó nada bien al árbitro Anthony Taylor. Fue la segunda tarjeta amarilla de Maresca del día y poco después recibió la roja.

Rápidamente se le impuso una sanción de un partido sin jugar en la banda, junto con una multa considerable, pero Maresca admitió con satisfacción que no se arrepentía de sus acciones.

Chelsea v Liverpool - Premier League | Robin Jones/GettyImages

"Fue un momento bonito", dijo. "La temporada pasada, me sancionaron con un partido por acumulación de tarjetas amarillas. De nuevo, la última tarjeta amarilla fue contra el Fulham a domicilio, donde ganamos un partido en el último minuto. Así que creo que es parte de nuestro trabajo, el momento, la pasión, la reacción, y creo que también es bueno para todos, para la afición, para el estadio", agregó.

“[La multa] es mucha, pero es la regla. Creo que fue una reacción, una reacción agradable. Me sentí muy feliz en ese momento. Tengo que aceptar las consecuencias. Estoy muy contento de aceptar las consecuencias después de ese gol”, concluyó.