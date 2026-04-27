¿Por qué este Clausura 2026 no hubo play in en la Liga MX?

Ha culminado ya la temporada regular del torneo de Clausura 2026 y nos ha dejado duelos que quedarán para el recuerdo. Luego de 17 jornadas cargadas de entrega y adrenalina, los ocho mejores clasificados fueron: Chivas, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Pachuca, América, Tigres UANL y el Atlas de Guadalajara.

La última gran sorpresa del torneo, fue que los Pumas de la UNAM le hubiesen arrebatado el liderato general a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El América, por otra parte, cayó 1-0 ante el Atlas de Guadalajara, por lo que se verán las caras en los cuartos de final por el campeonato mexicano.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Por qué no habrá play-in en el Clausura 2026?

Los partidos del play-in generaban opiniones divididas entre los aficionados. Por un lado estaban los puristas. Esos que consideraban injusto que aquellos equipos que culminaran el torneo fuera de los ocho primeros tuvieran la misma oportunidad de campeonar que el resto.

Por el otro, no obstante, estaban los hinchas nuevos. Esos que disfrutan de duelos vibrantes, independientemente de si lo que ocurre dentro del terreno de juego es justo o no. Para ellos, el que no haya play-in seguro será una pésima noticia.

Sin embargo, es preciso aclarar que la decisión no se tomó a la ligera. Hubo un acuerdo entre los clubes y la selección mexicana de fútbol para que los equipos pudieran competir de la mejor manera, en la medida de los posible, en cada una de las competencias.

No habrá play-in, para que el torneo local no se extienda más allá de lo necesario y los jugadores puedan concentrar lo antes posible con la escuadra tricolor. Pues hay que recordar que, en esta ocasión, los clubes no contarán con sus seleccionados nacionales para la liguilla.

🚨🇲🇽👋 ¡ADIÓS! La Asamblea de Dueños ha tomado la decisión de eliminar oficialmente el Play-In



👉 Será válido a partir del Apertura 2026#playin #ligamx #mexico #futbol pic.twitter.com/tXjgLBWoM7 — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) April 24, 2026

¿Cómo se jugarán los cuartos de final por el torneo de Clausura 2026?

Contrario a lo acostumbrado en el fútbol mexicano, en esta ocasión no habrá partidos a mitad de semana. O al menos no en las llaves por los cuartos de final. El primer compromiso se disputará el sábado 2 de mayo y el último, correspondiente a la vuelta, se jugará el domingo 10 de mayo, en una fecha especial para todos los mexicanos, puesto que se celebra el día de las madres.

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