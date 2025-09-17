¿Por qué fue expulsado Diego Simeone al final del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid?

El Atlético Madrid se siente desahuciado en la noche del Merseyside: estaba rescatando un valioso empate gracias al doblete de Marcos Llorente y el Liverpool, en una de las últimas, lo terminó ganando con un excelente cabezazo de Virgil Van Dijk.

Mientras los futbolistas reds celebraban el tanto de la victoria, el Cholo Simeone explotó en ira y fue a buscar a alguien al banco del Liverpool por un gesto, siendo frenado por colaboradores de ambos cuerpos técnicos. Finalmente, tras hablar con el árbitro italiano Maurizio Mariani, fue expulsado por dicho comportamiento.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

El Liverpool salió airoso de un partido complejo y logró dar el primer paso en la etapa de liguilla de la UCL, mientras que el Atlético Madrid demostró ser un equipo mucho mejor armado que la temporada pasada y buscará ser la roca en el zapato de las grandes potencias europeas.