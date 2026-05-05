¿Por qué Griezmann y Julián Álvarez no terminaron el partido ante el Arsenal?

El Atlético de Madrid le dijo adiós a la Champions League este martes 5 de mayo. El cuadro no pudo penetrar la defensa del Arsenal y quedó fuera de la competencia por marcador global de 2-1. Uno de los grandes señalados tras el fracaso es Diego Pablo 'Cholo' Simeone, quien realizó algunos cambios difíciles de explicar.

En el segundo tiempo, con el equipo abajo en el marcador, el 'Cholo' quitó del terreno de juego a Julián Álvarez y Antoine Griezmann para darle entrada a Thiago Almada y Álex Baena, en una ventana de modificaciones bastante llamativa.

En el caso de Álvarez la lógica indica que no quiso seguir forzándolo, ya que hizo un gran esfuerzo físico en el último tiempo para poder decir presente en los duelos de la UEFA Champions League, mientras que la salida de Griezmann es la más llamativa de las dos.

FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO | ADRIAN DENNIS/GettyImages

A pesar de su veteranía, el delantero francés ha sido uno de los atacantes más prolíficos del Atlético de Madrid esta temporada. En 52 partidos disputados en todas las competencias (Champions League, LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España), Griezmann registró 14 goles y seis asistencias.

Los cambios del 'Cholo' Simeone son difíciles de explicar, sobre todo si se toma en cuenta que el cuadro colchonero solamente necesitaba un gol para avanzar a la gran final en Hungría.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Por si fuera poco, unos minutos antes de sustituir a Álvarez y a Griezmann, Simeone había sacado a Ademola Lookman para darle entrada a Nahuel Molina.

Con esta derrota por la mínima, el Atlético de Madrid se quedó nuevamente a las puertas de la gloria: llegó a la final de la Copa del Rey, a las semifinales de la UEFA Champions League y está cuarto en LaLiga. Sin dudas, una temporada amarga para los del Cholo.