¿Por qué Jack Grealish no juega con el Everton ante el Manchester City?

Un cambio de verano al Everton parece haberle dado a Jack Grealish la plataforma necesaria para reactivar su carrera.

El mercurial extremo acumuló cuatro asistencias en sus dos primeras titularidades para los Toffees y agregó su primer gol para el club en la victoria por 2-1 sobre Crystal Palace antes del receso internacional, lo que ayudó a mantener el impresionante comienzo de temporada del Everton.

Desafortunadamente para Grealish, su impresionante forma se ha visto interrumpida temporalmente ya que no jugará con el Everton en el partido del sábado contra el Manchester City.

¿Por qué Jack Grealish no juega contra el Manchester City?

Everton v Crystal Palace - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

El tiempo de Grealish con el Everton es un simple préstamo del Manchester City y, de acuerdo con las reglas de la Premier League, los jugadores cedidos no pueden enfrentarse a sus clubes de origen.

Esto significa que Grealish tendrá que ver el partido del sábado desde las gradas antes de, con suerte, volver a la alineación el próximo fin de semana cuando Everton reciba al Tottenham Hotspur .

Las reglas sobre jugadores cedidos son complejas en el fútbol inglés. Si bien los jugadores tienen prohibido enfrentarse a sus clubes de origen tanto en la Premier League como en la FA Cup, las regulaciones en la Carabao Cup son diferentes y los equipos pueden llegar a un acuerdo sobre si un jugador cedido puede jugar libremente.

Sin embargo, el Everton ya ha sido eliminado de la Carabao Cup tras una derrota por 2-0 ante el Wolverhampton Wanderers. Por lo tanto, Grealish no tendrá oportunidad de jugar con el Everton contra el City esta temporada.

En la Liga de Campeones, los jugadores cedidos tienen total libertad para enfrentarse a sus clubes de origen, y la UEFA dictaminó que no puede haber restricciones en las selecciones de los equipos.

Si bien las reglas de la Liga de Campeones no afectan a Grealish y Everton, el City puede enfrentar este escenario más adelante en la temporada si le toca enfrentar al Inter de la Serie A, donde el defensa central Manuel Akanji está disfrutando de un préstamo fuera del equipo de Pep Guardiola.