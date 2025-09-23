¿Por qué juega el Real Madrid este martes por LaLiga 2025/26?

El Real Madrid está centrado en seguir con un pleno total de victorias en este inicio de temporada liguera, mientras que su rival en esta jornada 6, el Levante, llega reforzado tras golear al Girona y quiere dar la sorpresa en su propio estadio.

Antes del derbi contra el Atlético de Madrid del próximo sábado a las 16.15hs como visitante, tiene una visita de riesgo ante el Levante en el Ciudad de Valencia.

Los blancos llegan a este encuentro líderes en soledad y sin siquiera un empate en el listón estadístico, sino todas victorias, contexto ideal para seguir así y llegar con ese margen al gran primer encuentro de la temporada: los del Cholo Simeone el próximo fin de semana.

Ante el acotado calendario que tiene LaLiga en una temporada que termina con la próxima Copa del Mundo de selecciones y tanto torneo internacional que disputan los equipos, la jornada 6 de LaLiga se jugará entre este martes 23 y el jueves 25, motivo por el cual los de Xabi Alonso salen al campo para luego tener 3 días netos de descanso antes de afrontar el compromiso en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Ahead of Real Madrid v Levante UD - La Liga | Anadolu/GettyImages

Xabi Alonso hará varias rotaciones: es probable que sea el escenario perfecto para que jueguen futbolistas como Fran García, para darle descanso a Álvaro Carreras, o hasta el propio David Alaba. Tanto Ceballos como Brahim también sumarían minutos. Vale recordar que Dani Carvajal descansará, por lo que Asencio podría recostarse en el lateral derecho.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Por otro lado, Huijsen regresa al once titular tras cumplir una injusta sanción contra el Espanyol. El internacional español será titular frente al Levante con la duda de quién será su socio, ya que lo normal es que Militao descanse tras encadenar cuatro partidos seguidos.

