¿Por qué la Liga MX no está en el EA Sports FC 25?

Lamentablemente para los aficionados que jugaban con equipos de la Liga MX, el EA FC 25 no cuenta con los derechos para utilizar esta liga, por lo que no podremos ver el tradicional trofeo de Apertura o Clausura, ni la mayoría de los equipos del futbol mexicano.

Esto quiere decir que, por tercer año consecutivo, la Liga MX no aparece en el juego de futbol más popular del mundo, pues su última aparición fue en el FIFA 22, cuando todavía estaba asociado EA Sports con el máximo organismo.

Atletico Morelia v Cimarrones - Final Liga BBVA Expansion MX | Jam Media/GettyImages

¿Por qué no sale la Liga MX en el EA FC 25?

Pero, y a todo esto, ¿por qué no sale la Liga MX en el EA Sports FC 25? LA respuesta es muy sencilla y se debe a una cuestión de exclusividad, pues en el 2022, la Liga BBVA MX firmó un contrato con Konami para que únicamente pudiera aparecer en eFootball.

Respecto a eFootball, este es el juego competencia de EA FC desde hace varios años, pues antes se llamaba PES o Pro Evolution Soccer, y es quien tiene los derechos absolutos de la Liga MX. Se trata de un juego gratuito también sale una nueva edición cada año.

Lamentablemente, en la sección de equipos de Resto del Mundo tampoco aparecen clubes mexicanos, por lo que en esta edición México está borrado por EA Sports si quieres jugar con alguno de sus clubes.

Todo #PorElClub.#FC25 se estrena el 27 de septiembre. Entra al enlace para reservar: https://t.co/2ChjGvMu72 pic.twitter.com/1ralT5BzFx — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) July 17, 2024

¿Cuáles son los modos de juego en el nuevo EA FC 25?

Además de renovar el Modo Carrera a un plano mucho más profundo, el nuevo modo de juego que presume EA Sports FC 25 es el FC IQ, el cual está enfocado en la táctica y proporciona a los jugadores información valiosa sobre sus oponentes y su propio rendimiento.

Esto incluye análisis detallados que ayudan a los usuarios a ajustar su estilo de juego y mejorar sus habilidades a lo largo del tiempo.