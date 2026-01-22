¿Por qué la Liga MX se detuvo si no hay Fecha FIFA?

En poco más de una semana se han jugado ya 27 partidos en la Liga MX, una carga inusual que permitió adelantar fechas y abrir una pausa de casi dos semanas. La decisión no responde al azar. La liga optó por comprimir el inicio del campeonato para liberar tiempo clave a la Selección Mexicana.

Durante este lapso, el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará dos amistosos internacionales fuera de Fecha FIFA: el 22 de enero ante Panamá y el día 25 frente a Bolivia. Al no tratarse de una ventana oficial, no habrá futbolistas convocados desde Europa. El plantel se conformará únicamente con jugadores de la Liga MX y de la MLS, que actualmente se encuentra en receso.

En el plano local, la pausa también tiene efectos deportivos. Clubes como América o Tigres, habituales protagonistas del torneo, iniciaron el Clausura 2026 con un rendimiento por debajo de lo esperado. Para ellos, el parón representa una oportunidad para ajustar, recuperar piezas y corregir el rumbo antes de que la tabla comience a marcar distancias más claras.

En el extremo opuesto está Chivas. El conjunto rojiblanco arrancó el torneo con paso perfecto y el freno llega en el momento menos conveniente. Mantener la inercia, el ritmo de competencia y la confianza será uno de los grandes retos del Rebaño cuando la liga se reanude.

La actividad del Clausura volverá entre el 30 de enero y el 1 de febrero. Más adelante, la Selección disputará otro amistoso fuera de Fecha FIFA el 25 de febrero ante Islandia, sin afectar el desarrollo del torneo. El siguiente parón oficial llegará hasta marzo, cuando coincida con un partido internacional y la reinauguración del Estadio Banorte frente a Portugal.

Así, la pausa del Clausura 2026 combina intereses: darle oxígeno a clubes que arrancaron con dudas, desafiar a los que venían embalados y, sobre todo, priorizar una planificación que tiene como eje el Mundial que México jugará en casa.

