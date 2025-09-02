¿Por qué la MLS sí tiene partidos a pesar de la Fecha FIFA?

Es bien sabido que la Major League Soccer no se se detiene durante competencias internacionales salvo algunas excepciones y menos durante las Fecha FIFA, debido a una combinación de factores logísticos, económicos y estratégicos.

En pocas palabras, la liga norteamericana no suele detenerse para mantener la continuidad de su temporada, cumplir con compromisos comerciales y aprovechar la exposición mediática.

A continuación, mencionados algunos de los motivos principales de esta decisión.

Competencia con otros deportes: La MLS compite por la atención de los aficionados con ligas deportivas importantes como la NFL, NBA y MLB, que tienen sus temporadas en diferentes momentos del año. Interrumpir el calendario durante las Fechas FIFA podría afectar la visibilidad y el interés del público en un mercado donde el fútbol no es el deporte dominante. Mantener un calendario continuo ayuda a mantener la relevancia de la liga.

Compromisos financieros y de transmisión: La MLS tiene acuerdos significativos con patrocinadores y socios de transmisión, como Apple TV, que esperan un flujo constante de partidos. Detener la liga podría romper estos compromisos, afectando los ingresos por derechos de transmisión y patrocinios.

Saturación del calendario: La MLS no solo incluye la temporada regular, sino también torneos como la Leagues Cup, la US Open Cup y la Concacaf Champions Cup. Encajar todos estos compromisos en un calendario de aproximadamente 10 meses hace que sea complicado pausar la liga durante las Fechas FIFA. En cambio, algunos equipos aprovechan estas fechas para jugar partidos aplazados o adelantados.

Impacto limitado de las convocatorias: Aunque algunos jugadores son convocados a sus selecciones nacionales, no todos los equipos de la MLS se ven significativamente afectados. Esto permite que la liga continúe con una jornada reducida.

Estructura histórica y cultural: A diferencia de las ligas europeas, que suelen alinearse con el calendario FIFA, la MLS ha mantenido históricamente un enfoque diferente, priorizando la continuidad de la temporada. Esto se debe en parte a su modelo de negocio, más cercano al de otras ligas deportivas estadounidenses, y a la menor dependencia de las selecciones nacionales en comparación con otras ligas globales.

No obstante, cabe mencionar que en el futuro, la MLS ha considerado tener ajustes en su calendario para alinearse mejor con las Fechas FIFA, pero por ahora, la continuidad es prioritaria para mantener su modelo operativo y la atención de los aficionados.