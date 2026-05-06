¿Por qué la Selección Mexicana juega la mayoría de sus partidos en Estados Unidos?

A diferencia de como sucede con otras selecciones del mundo, México generalmente juega sus partidos como local en el extranjero, específicamente al norte de la frontera, en Estados Unidos.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Otra forma de ver la situación es que, a diferencia de la mayoría de las selecciones nacionales, la escuadra tricolor tiene, en palabras del excomisionado de la Confederación Mexicana de Fútbol, ​​"dos casas".

Desde la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el combinado nacional ha jugado un total de 57 partidos. De ellos, 39 se han jugado en Estados Unidos y solo 10 en México.

Estas cifras están claramente influenciadas por competiciones oficiales como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, que se celebran exclusivamente en Estados Unidos. Sin embargo, si consideramos solo los 27 partidos amistosos internacionales que México ha jugado en ese mismo período, la distribución es de 18 partidos en Estados Unidos y solo siete en campos mexicanos.

Entre esos amistosos en México se encuentra el empate sin goles contra Uruguay en noviembre de 2025, durante el cual los hinchas mostraron hostilidad hacia su propia selección. La recepción en Torreón, México, llevó al delantero estrella mexicano Raúl Jiménez a decir: "Quizás por eso siempre nos llevan a Estados Unidos".

Mexico v Uruguay - International Friendly | Jam Media/GettyImages

La declaración de Jiménez fue sin duda incendiaria, pero también muy alejada de la realidad. Existe una razón real por la que Estados Unidos se ha convertido en el verdadero hogar de la selección mexicana, y no tiene nada que ver con la hostilidad de los hinchas en su propio país.

La razón por la que la selección mexicana juega la mayoría de sus partidos en Estados Unidos

La razón por la que la mayoría de los partidos del conjunto tricolor se juegan en Estados Unidos se reduce a un solo motivo: el dinero. De hecho, México está obligado contractualmente a jugar al menos seis partidos amistosos en Estados Unidos cada año.

La Federación Mexicana de Fútbol mantiene una larga relación comercial con la empresa estadounidense Soccer United Marketing (SUM), que se remonta a 2003. SUM se encarga de organizar los partidos amistosos de la selección mexicana en Estados Unidos.

El contrato original entre México y SUM garantizaba cinco partidos amistosos anuales en territorio estadounidense, pero tras la renovación del contrato en 2022, esta cifra aumentó a seis hasta 2028.

Dado que México está clasificado automáticamente para el Mundial 2026, de la que será coanfitrión, la selección mexicana ha disputado aún menos partidos en México desde 2023, ya que no participó en las rondas clasificatorias, donde las selecciones están obligadas a jugar sus partidos como locales en su territorio.

Cuando se renovó el acuerdo con SUM, el entonces presidente de la federación, Yon de Luisa, reveló que los ingresos generados por los patrocinios estadounidenses de las giras (partidos amistosos) organizadas por SUM en Estados Unidos representaban un tercio del presupuesto anual de la federación, según El Economista.

Se desconoce cuánto ganará la federación con el nuevo acuerdo con SUM, pero según el convenio anterior, tenía garantizados 2 millones de dólares por partido amistoso en Estados Unidos, según el Los Angeles Times (vía El Financiero).

La federación estima que hay alrededor de 60 millones de hinchas de la selección mexicana en Estados Unidos. A pesar de que México cuenta con una población de más de 130 millones de habitantes, para la selección nacional es más rentable atender a sus seguidores al norte de la frontera.

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