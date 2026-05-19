¿Por qué le dicen el Clásico de la Obsesión al Cruz Azul vs Pumas?

El Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Universidad Nacional son dos de los equipos más populares del fútbol mexicano y radican en la Ciudad de México con una identidad muy diferente y que los ha hecho establecer una rivalidad importante en las más recientes décadas sobre todo por sus enfrentamientos en rondas finales.

El cuadro celeste y el conjunto universitario se batirán por el campeonato mexicano de Primera División del Torneo Clausura 2026 en búsqueda de su décimo y octavo título, respectivamente.

Esto ha originado un nombre para su rivalidad sobre todo por la afición del conjunto de la UNAM con el llamado Clásico de la Obsesión.

Su origen se remonta en los 90's, periodo en el que ambos clubes comenzaron a protagonizar choques constantes e intensos en fase regular y Liguilla, consolidando una rivalidad entre la afición.

La afición de Pumas arraigó el nombre de la rivalidad | NurPhoto/GettyImages

El nombre del Clásico de la Obsesión se ha usado más por los aficionados de Pumas quienes señalan que hay una obsesión por parte de la Máquina Celeste por vencer a los universitarios, sobre todo en encuentros importantes.

Una rivalidad que se ha conservado fuerte

La rivalidad de Cruz Azul y Pumas ha ido en ascenso | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Esta rivalidad entre los de La Noria y El Pedregal aumentó especialmente por compromisos en instancias decisivas del fútbol mexicano. Eliminaciones directas, remontadas y partidos de alta tensión construyeron un escenario cada vez más interesante entre ellos.

A pesar de esa aparente provocación, la propia afición celeste ha reconocido en este partido una rivalidad única ante un rival que ha competido como pocos al cuadro cementero.

Si bien es cierto que ambos clubes son capitalinos su identidad es muy distinta en cuanto a si representación de su afición pues Cruz Azul nació ligado a la cooperativa cementera y esto lo unió al ámbito industrial y obrero. En el caso del club universitario claramente se encuentra relacionada con la Universidad Nacional Autónoma de México.