¿Por qué Manchester United fichó a Senne Lammens en lugar de Emiliano Martínez?

Emiliano Martínez afirmó no arrepentirse de haber permanecido en el Aston Villa el verano pasado, tras despedirse aparentemente de la afición y despertar el interés del Manchester United. Martínez se mostró visiblemente emocionado al final de la temporada 2024/25, tras haber decidido aparentemente dejar el Aston Villa en busca de un nuevo reto. Sin embargo, ese traspaso nunca se concretó.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El futuro del argentino seguía siendo incierto al inicio de la nueva temporada en agosto. Suspendido en la primera jornada, reapareció en el siguiente partido del Villa, pero fue excluido de la convocatoria para un encuentro disputado el día antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

El Manchester United también negociaba con Senne Lammens al mismo tiempo, pero no cerró el acuerdo hasta el 1 de septiembre, quizás para mantener abiertas las opciones y tomar la decisión más acertada.

“A veces el fútbol cambia, los entrenadores llegan y se van. La gente se mueve, pero eso no significa que no tenga el máximo respeto y cariño por el Aston Villa. Tenía un compromiso con el Aston Villa. Soy campeón del mundo con Argentina con el Aston Villa. Gané dos premios al Mejor Portero de la FIFA con el Aston Villa. Siempre amaré a este club. Algún día me retiraré y otro portero estará en la portería.”, declaró Martínez a la prensa antes de la final de la Europa League de esta semana en Estambul.

Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League Final 2026 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

“Estoy en una final europea, estamos en la Champions League la próxima temporada, con todos sus altibajos”. Tenemos un entrenador de primera, un capitán de primera, una buena base de equipo y, cuando nos mantenemos unidos y luchamos juntos, podemos vencer a cualquiera. Estoy muy orgulloso de quedarme. Tomé la decisión correcta", concluyó Dibu.

Al final, parecía que Martínez, quizás dándose cuenta de que estaba librando una batalla perdida al no llegar la oferta del Manchester, no insistió en el traspaso que originalmente deseaba.

Los detalles que se han publicado en los meses posteriores sugieren que el argentino era el objetivo del exentrenador del United, Rubén Amorim, quien prefería un jugador contrastado con experiencia de élite para reemplazar al irregular André Onana. Sin embargo, una recomendación interna del club, realizada por el experto ojeador de porteros Tony Coton, fue fichar a Lammens.

Lammens, con mucha menos experiencia pero muy talentoso y más económico que Martínez tanto en precio de traspaso como en salario, ya llevaba seis años en el radar de Coton, incluso antes de que el ex portero y entrenador de porteros del Old Trafford regresara al United en 2020.

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

También se ha informado que Coton se oponía a fichar a Onana en 2023, cuando Erik ten Hag estaba decidido a reencontrarse con su antiguo portero del Ajax. En 2025, tras haber sufrido una mala experiencia al optar por la superestrella dos años antes, el United se decantó por Coton.

Aunque llevaba tiempo siguiendo a Lammens durante su desarrollo en las selecciones juveniles de Bélgica, el Club Brujas y, finalmente, su debut con el primer equipo del Royal Antwerp, Coton explicó en una reciente aparición en el podcast Inside Carrington del Manchester United que la presentación en persona al joven talento le brindó la oportunidad de evaluar otras de sus cualidades.

“Quería ver su nivel de concentración; si, mientras le hablaba, miraba a otro lado, si seguía mirando el vídeo o cualquier otra cosa. Y estaba totalmente concentrado. Me miraba fijamente y pensé: ‘Sí, tiene una gran concentración’. Y ya lo había visto en su juego. El United me preguntó si podía incorporarse directamente al equipo y dije: ‘Sí, de inmediato’. Tenía que decirlo de todas formas, ¡porque yo lo había recomendado!”, dijo Coton.

El Dibu, a por la gloria una vez más

Aston Villa complete final training ahead of UEFA Europa League Final against Freiburg | Anadolu/GettyImages

Martínez, que tenía 28 años cuando se convirtió en titular indiscutible tras una década como suplente en el Arsenal, tiene contrato con el Aston Villa hasta el verano de 2029. Para cuando expire, tendría cerca de 37 años y habría pasado nueve años en Villa Park.

Las últimas temporadas han sido de las mejores de la historia del Villa, llegando lejos en varias competiciones europeas, clasificándose para la Champions League en dos ocasiones y a un punto de terminar entre los cuatro primeros de la Premier League por segunda vez en tan solo tres años.

Martínez ha sido una pieza clave en este éxito, pero lo único que le falta es un trofeo. Han pasado 30 años desde el último título importante del Villa, conseguido en la final de la Copa de la Liga de 1996. Ayudar a poner fin a esta sequía podría sellar su legado y su estatus como leyenda del club.

El Villa ha perdido cuatro finales en estos años, dos de la FA Cup y dos de la Copa de la Liga, pero podría estar a tan solo 90 minutos de triunfar en la Europa League 2025/26. Unai Emery ha ganado la competición cuatro veces, con el Sevilla (2013/14, 2014/15, 2015/16) y el Villarreal (2020/21), y también fue subcampeón con el Arsenal (2018/19). Su equipo es el favorito frente al Friburgo.

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