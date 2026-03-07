El Manchester City está en la disputa por avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup enfrentando al Newcastle United, llamando la atención que de nueva cuenta Erling Haaland no apareció en la convocatoria de Pep Guardiola para este encuentro que si bien todavía no es decisivo, es de eliminación directa.

A media semana ya habíamos visto al noruego volver a las canchas luego de que en el partido contra el Leeds United de la jornada pasada de la Premier League tampoco había saltado al banquillo, por lo que de nueva cuenta se encendieron las alarmas y es que no es normal para un jugador de esta índole perderse tantos encuentros.

Aunque el club no ha comunicado de manera oficial tal situación, Fabrizio Romano aseguró en sus redes sociales que el descanso del 'Vikingo' es simple y sencillamente por dejarle descansar, ya que se viene un duelo de matar o morir contra el Real Madrid y antes del término de marzo, se verán las caras frente al Arsenal en la Carabao Cup.

Contra el Leeds se había dicho que esto obecedía a una lesión en el tobillo derecho, situación que nunca se oficializó. Omar Marmoush ha sido el encargado de liderar la delantera ciudadana, mientras que Savinho y Jeremy Doku han comenzado también a ser titulares tras recuperarse de sus lesiones.

🚨 Erling Haaland, left out of Man City squad today but no injury or problems.



He’s just being rested by Pep Guardiola and his staff ahead of upcoming crucial games…



…and Erling’s fully expected to start at the Bernabéu on Wednesday against Real Madrid. pic.twitter.com/B72wUAQLCQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026

El exjugador del Borussia Dortmund atraviesa un buen momento, razón por la que se le está cuidado de forma extrema para mantenerlo a todo para los encuentros complicados que se vienen, además de que el City está en la pelea por un título más de la máxima categoría del futbol inglés.