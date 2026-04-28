¿Por qué no ha salido la convocatoria de la selección mexicana?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fijó el 27 de abril como el día para compartir la lista de jugadores de la Liga MX que serán considerados por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. Sin embargo, la convocatoria no ha sido dada a conocer y la federación no ha brindado más detalles al respecto.

De acuerdo con información de David Medrano, periodista de la cadena TV Azteca, el retraso para dar a conocer la convocatoria se debe a que el 'Vasco' todavía tiene algunas dudas con respecto a los jugadores que llamará a la justa mundialista.

La federación y el seleccionador nacional hicieron un acuerdo con los equipos de la Liga MX y se comprometieron a que aquellos futbolistas cuyos equipos disputaran la liguilla, tendrían su lugar seguro en la lista final para el mundial.

Según lo expresado por Medrano, Javier Aguirre tendría hasta cuatro dudas y por esa razón no se ha compartido la lista como se tenía programado.

ATORADOS.

El compromiso del Vasco de que los convocados de los calificados a Liguilla tendrían lugar asegurado en la convocatoria para el Mundial tiene atorado el tema de la lista. El técnico tiene duda con 3 o 4 y por ello todavía no sale la lista. pic.twitter.com/TtcFhhJeDY — david medrano felix (@medranoazteca) April 28, 2026

Los futbolistas que sean convocados por el Tri tendrán diez días de vacaciones antes de sumarse a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo 6 de mayo. Se espera que Aguirre convoque hasta a 15 jugadores del futbol local para el torneo que inicia en junio.

SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUM | DIRK WAEM/GettyImages

El equipo más afectado por la concentración de la Liga MX sería Chivas de Guadalajara, ya que se tiene previsto que Aguirre convoque hasta a cinco futbolistas. De esta manera, Raúl 'Tala' Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando 'Hormiga' González se perderían la liguilla con el Rebaño Sagrado.

Los Diablos Rojos de Toluca también se verían afectados en la postemporada, ya que no podrían contar con Alexis Vega, Everardo López, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz.

Cruz Azul aportaría a dos seleccionados, Carlos Rodríguez y Erik Lira, mientras que las Águilas del América solamente perderían a Israel Reyes.