¿Por qué no hay fecha de Premier League este fin de semana?

El primer parón internacional del año terminó y los clubes se alistan para volver a la competencia oficial, aunque en Inglaterra el panorama es un tanto distinto: por los cuartos de final de la FA Cup, no habrá fecha de Premier League este fin de semana.

Los cruces de esta instancia incluyen a seis equipos de la máxima categoría y a dos de divisiones menores, siendo estos el Southamtpon y el sorprendente Port Vale. Sin dudas, el gran atractivo es el choque entre Manchester City y Liverpool en el Etihad Stadium.

El ganador de ese gran partido se medirá en semifinales ante el que triunfe del cotejo entre Leeds y West Ham, que juegan este domingo en Elland Road. Por su parte, el Arsenal visitará al Southampton y el Chelsea recibirá al ya mencionado Port Vale.

Crystal Palace FA Cup Trophy Parade & Celebrations | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

La FA Cup se jugó por primera vez en la temporada 1871/72, con el Wanderers Football Club ganándole la final al Royal Engineers. El torneo ya está en su edición 145° y su actual campeón es el Crystal Palace, que lamentablemente para ellos quedó afuera de la lucha por retener la corona de manera bastante temprana.

El Arsenal, con 14 es el máximo ganador de la historia de la FA Cup, aunque no levanta el trofeo desde la temporada 19/20. El Manchester United lo sigue de cerca con 13, mientras que Liverpool, Tottenham y Chelsea tienen ocho copas cada uno.

En la Premier League los Gunners están punteros y aguardan la vuelta de la competencia para empezar a sellar el título, que se les viene negando hace más de dos décadas en lo que corresponde a la liga local. Su más inmediato perseguidor es el Manchester City, que tiene nueve puntos menos y un partido aún por jugar. Además, estos dos equipos todavía tienen que enfrentarse.