¿Por qué no hay jornada de Premier League el fin de semana?

La Premier League atraviesa uno de los momentos más interesantes de la temporada, pero este fin de semana los aficionados no verán actividad del campeonato liguero. La razón es simple, el calendario se detiene temporalmente para darle paso a la cuarta ronda de la FA Cup, el torneo de copa con mayor tradición en la historia del fútbol inglés.

El parón llega justo cuando la pelea por el título comienza a tomar forma. El Arsenal intenta sostener el liderato con la esperanza de volver a celebrar un campeonato de liga, algo que no ocurre desde la histórica temporada 2003/2004. Un tanto cerca aparece el Manchester City, el principal perseguidor. Sin embargo, la diferencia de siete puntos podría convertirse en un margen complicado si el equipo de Pep Guardiola continúa dejando escapar unidades clave.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Mientras tanto, los reflectores se trasladan por completo a la FA Cup, una competición que siempre ofrece sorpresas, especialmente cuando clubes de distintas categorías se enfrentan entre sí. La cuarta ronda presenta varios partidos atractivos.

El sábado, uno de los encuentros más llamativos será el del Manchester City contra el Salford City. También destacan el enfrentamiento del Aston Villa frente al Newcastle, además del choque entre el Liverpool y el Brighton, que promete ser uno de los duelos más intensos de la jornada.

