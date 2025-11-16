Portugal tiene todo para lograr la clasificación directa a la Copa del Mundo este domingo, pero tendrá un arma menos: Cristiano Ronaldo no jugará el partido frente a Armenia en Oporto, que arrancará a las 09:00 de la costa este de los Estados Unidos.

El Bicho vio la roja en el encuentro de la semana pasada contra Irlanda en Dublín y se retiró en medio de un escándalo, haciendo ademanes a la gente tras el codazo sobre el futbolista irlandés Dara O’Shea a los 61 minutos de partido. Para colmo, por haber sido roja directa por juego brusco grave, podría perderse partidos del Mundial por la sanción.

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Los dirigidos por Roberto Martínez son los punteros de su grupo con 10 puntos y una diferencia de gol de +10, aventajando a Hungría por dos unidades y ocho goles más en su favor. Por detrás aparece Irlanda con 7 y +1, mientras que Armenia cierra la tabla sin chances de ir al Mundial.

El encuentro entre húngaros e irlandeses en el Puskas Arena de Budapest será vibrante, ya que los dueños de casa tienen chances matemáticas de ir directo a la Copa del Mundo si Portugal pierde con Armenia. Por su parte, los dirigidos por Heimir Hallgrímsson sueñan con ganar en condición de visitante y meterse en el repechaje para mantener vivo el sueño mundialista.

La dura crítica portuguesa a Cristiano tras su expulsión

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Charles McQuillan/GettyImages

“No me refiero solo a la agresión, porque perder los nervios en un momento de frustración puede ocurrir, aunque no debería. Ronaldo tiene 40 años. En la conferencia de prensa del miércoles se empeñó en provocar a los adversarios, al seleccionador irlandés y al público. Fue él quien creó el ambiente con el que no supo lidiar”, escribió Hugo Vasconcelos, periodista de A Bola, en una lapidaria columna de opinión.

“Pero lo peor fue su reacción, toda esa pantomima: desde el llanto, como si el irlandés que recibió el codazo estuviera fingiendo, pasando por los gestos con la cabeza, como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando, hasta los aplausos al público, como si fuera culpa de las tribunas y no suya, que estaba siendo expulsado. Ronaldo se equivocó y lo mínimo que puede hacer es pedir perdón, pero lo que realmente debería hacer es avergonzarse”, concluyó.