¿Por qué no juega el Manchester City el fin de semana?

El Manchester City no saltará a la cancha este fin de semana por su calendario apretado, algo que puede sonar paradójico pero que tiene una explicación en el rearmado de la agenda del equipo de Pep Guardiola.

El City enfrentará al Everton el próximo lunes en el Hill Dickinson Stadium, en la búsqueda de conseguir un triunfo clave para continuar en la lucha por el título de la Premier League con el Arsenal, con tres puntos que los separan y con un partido menos para el equipo de Guardiola.

Everton v Manchester United - Barclays Women's Super League | Jess Hornby - WSL/GettyImages

Luego de medirse con los Toffees, harán lo propio frente al Brentford en el Emirates el sábado 9 de mayo, y ahí se dará inicio a una racha brutal de partidos: el primero será contra el Crystal Palace de Oliver Glasner por el postergado de la jornada 31 el 13 de mayo, mientras que el sábado de esa misma semana disputará la final de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley. La seguidilla se cerrará contra el Bournemouth de Andoni Iraola el 19.

Cabe destacar que el City tuvo que postergar ese partido con el Palace por la participación ciudadana en la final de la EFL Cup ante el Arsenal, que terminó con victoria Sky Blue en Wembley. Tras todos estos encuentros seguidos les quedará solamente el final de la temporada ante el Aston Villa, donde intentarán confirmar la levantada y arrebatarle al Arsenal el tan preciado trofeo de la Premier League.

En la FA Cup alcanzaron la gran final tras ganarle al Southampton en Wembley el pasado fin de semana, y tendrán que enfrentarse el sábado 16 contra el Chelsea para definir al nuevo dueño del trofeo más añejo del planeta fútbol. Los Blues buscarán su novena corona en este certamen, mientras que los Sky Blue intentarán gritar campeón por octava vez en este torneo.