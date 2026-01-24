¿Por qué no juega Erling Haaland contra los Wolves?

Erling Haaland será una de las grandes ausencias en el once inicial del Manchester City en el partido que enfrenta esta tarde al conjunto de Pep Guardiola con el Wolverhampton. Una decisión que, a primera vista, puede sorprender por el peso mediático y goleador del delantero noruego, pero que responde más a criterios técnicos y de gestión de esfuerzos que a cualquier problema físico.

Desde el cuerpo técnico citizen se insiste en la normalidad de la situación. Haaland está disponible, entrenando con normalidad, y su suplencia parece obedecer a la necesidad de dosificar minutos en un calendario cada vez más exigente. Guardiola, fiel a su filosofía, entiende que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier nombre propio, incluso cuando se trata de uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Erling Haaland will not start for Manchester City against Wolves today.



— @LazyFPL pic.twitter.com/aU7HOCg3er — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 24, 2026

Además, el contexto goleador del noruego invita a la reflexión. Pese a su espectacular inicio de temporada, con cifras que volvieron a situarlo como referencia ofensiva en Europa, la realidad reciente es menos contundente: en los últimos ocho partidos solo ha marcado un gol, y fue desde el punto de penalti. Un dato llamativo que no cuestiona su impacto global, pero sí explica por qué el técnico catalán busca nuevas soluciones ofensivas y más movilidad en ataque.

El City afronta el duelo ante los Wolves con la intención de mantener su solidez y ritmo competitivo, y no se descarta que Haaland tenga minutos en la segunda parte si el guion del partido lo exige. Mientras tanto, su ausencia inicial abre la puerta a un planteamiento distinto, con más protagonismo para jugadores de segunda línea.

En definitiva, no es un castigo ni una señal de alarma, sino una decisión estratégica. Guardiola gestiona tiempos, sensaciones y estados de forma, consciente de que la temporada es larga y que el verdadero reto está en llegar con sus piezas clave frescas a los momentos decisivos. Haaland, por ahora, espera su momento desde el banquillo.