El Manchester City jugará un partido importante este sábado, midiéndose con el Salford por un lugar en los cuartos de final de la tradicional FA Cup en el Etihad Stadium.

Para este partido, Pep Guardiola decidió darle descanso al delantero noruego pensando en lo que será la seguidilla de partidos clave tanto en la Premier League como en la EFL Cup, donde tendrán la final frente al Arsenal en Wembley dentro de poco más una semana.

En la liga, el Manchester City está a cuatro puntos de los Gunners en la competencia por el campeonato y necesitan ganar urgente para presionar al equipo de Mikel Arteta en esa competencia. En la UEFA Champions League esperan por su rival de octavos de final tras una excelente participación en la etapa de liguilla, donde se posicionaron como serios contendientes a la gloria.

Manchester City v Fulham - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Guardiola palpitó el duelo ante el Salford

"Ellos están en la League Two y nosotros jugamos en casa. Intento inculcar en la mente de los jugadores que nada se da por sentado y que todo es difícil. Puede que después sea fácil, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. En estas competiciones, la FA Cup y la Carabao Cup, siempre hemos estado ahí. Siempre hemos sido muy buenos y mañana no puede ser una excepción", dijo.

Además, se refirió a la plasticidad de sus jugadores para adaptarse a diferentes planteos: "Tenemos cualidades con los jugadores que tenemos. Ahora mismo solo tenemos un extremo puro, Antoine [Semenyo], y tenemos que crear un sistema cómodo para los jugadores. Nada más. Cuando tenga 70 u 80 años, miraré atrás y, como entrenador, habré cambiado muchas, muchas cosas. Las ideas en cuanto a la construcción del juego, la presión alta. Pero si no tengo extremos, no juego con extremos, tengo que jugar con otro para que se sientan cómodos, nada más".

Alineación titular del Manchester City vs Salford

Portero: James Trafford

Defensas: Khusanov, John Stones, Max Alleyne, Rayan Ait-Nouri

Centrocampistas: Rico Lewis, Nico González, Phil Foden, Reijnders, Cherki

Delantero: Marmoush

