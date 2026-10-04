¿Por qué no juega Hirving: el 'Chucky' Lozano el México vs Estados Unidos?

La noche del sábado 3 de octubre del 2026, la selección mexicana de fútbol se enfrentará al equipo de los Estados Unidos, en un duelo de carácter amistoso; el tercero de forma oficial bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

Aún no se han dado a conocer las alineaciones oficiales para este compromiso, pero la escuadra tricolor ya informó, a través de sus redes sociales, la baja de un importante jugador. Se trata de Hirving: el 'Chucky' Lozano, quien ya había presentado una molestia, y hace unos cuantos minutos se confirmó su ausencia.

Este fue el comunicado oficial que publicó la selección mexicana de fútbol a través de su cuenta de X:

LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO INFORMA

La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que, durante el entrenamiento del día de ayer, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos.

El día de hoy se le realizó una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo.

Por este motivo, el futbolista queda descartado para el partido de esta noche frente a Estados Unidos, y el día de mañana dejará la concentración para continuar el proceso de recuperación en su Club.

La Selección Nacional de México informa. 🗒️ pic.twitter.com/M0afeWWVwR — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2026

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