¿Por qué no juega Ødegaard el partido Wolverhampton vs. Arsenal?

Martin Ødegaard se perderá el partido de este miércoles ante los Wolves por una lesión leve en la rodilla, según confirmó el propio jugador y luego ratificó Mikel Arteta. El noruego terminó con dolor tras el empate 1-1 ante Brentford, un encuentro en el que ingresó en el segundo tiempo y elevó el nivel creativo del equipo.

Ødegaard explicó que el problema apareció en una jugada puntual, cuando intentó despejar el balón en el momento del gol del rival. “Quise despejar cuando bajaba la pelota, pero terminé pateando un poco al jugador y estiré demasiado la pierna. Me pinzó la rodilla”, contó.

Aunque pudo terminar el partido, al día siguiente el dolor fue más intenso. “El viernes por la mañana me dolía mucho, así que estaba preocupado, pero por suerte parece que no es para tanto”, agregó.

Martin Odegaard, Brentford v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Arteta lo descarta para hoy, pero deja una puerta abierta

La decisión del cuerpo técnico fue no arriesgarlo ante el Wolverhampton. Arteta fue directo en conferencia: “Para Wolverhampton no va a estar”.

Sin embargo, también dejó un mensaje optimista pensando en lo que viene: “Para el domingo tenemos mucha esperanza”, en referencia al próximo compromiso ante Tottenham, un partido clave tanto por rivalidad como por la pelea en la tabla.

El Arsenal viene de dejar puntos en la Premier League y, pese a ganar en la copa frente al Wigan, el equipo sintió la ausencia de su capitán en la conducción ofensiva. Ødegaard es una pieza central en el circuito creativo: organiza, acelera en los últimos metros y suele ser el futbolista que conecta el mediocampo con los delanteros.

Por eso, su evolución en los próximos días será seguida de cerca. La intención es que el noruego pueda reaparecer en el derbi, siempre y cuando no haya riesgo de agravar la molestia.

Hoy no juega por precaución, pero el plan del Arsenal es recuperarlo para el domingo. Todo dependerá de cómo responda la rodilla en los entrenamientos previos.

