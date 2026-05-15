¿Por qué no juegan Arsenal y Manchester City partido de Premier League este fin de semana?

La Premier League está en su etapa de definición y solamente dos equipos tienen chances de gritar campeón en la temporada 2025/26: el Arsenal y el Manchester City, que combatirán hasta el final por el preciado trofeo.

Por motivos organizativos, los Gunners disputarán su partido el día lunes y quedarán expectantes a lo que suceda el martes, ya que una caída o empate del City podría consagrarlos como campeones de la Premier League, siempre y cuando estos ganen su partido ante el ya descendido Burnley.

Los dirigidos por Mikel Arteta, a la espera de la resolución del partido frente al West Ham por la polémica del gol anulado a los Hammers, están punteros con 79 puntos, dos más que los dirigidos por Pep Guardiola.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Si ganan ampliarían la ventaja a cinco con seis en juego, por lo que los Ciudadanos quedarían obligados a ganarle al Bournemouth, que está peleando el ingreso a las copas internacionales y buscará vender cara la derrota.

Además, se está librando una batalla gigantesca en la zona baja, con una lucha fuerte entre West Ham y Tottenham: los Hammers tienen dos puntos menos que los Spurs y visitan en esta jornada al Newcastle, con la premisa de ganar para ponerle presión a los dirigidos por Roberto de Zerbi. Por su parte, los actuales campeones de la UEFA Europa League jugarán su partido de la jornada 37 el martes en Stamford Bridge, en una parada muy complicada para un equipo que busca permanecer en la máxima división del fútbol inglés.

El cronograma de la jornada 37

Leeds United v Sunderland - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Viernes

Aston Villa vs. Liverpool

Domingo

Manchester United vs. Nottingham Forest

Wolves vs. Fulham

Brentford vs. Crystal Palace

Everton vs. Sunderland

Leeds vs. Brighton

Newcastle vs. West Ham

Lunes

Arsenal vs. Burnley

Martes

Bournemouth vs. Manchester City

Chelsea vs. Tottenham