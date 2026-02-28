¿Por qué no jugará Erling Haaland el partido contra el Leeds United?

Se han confirmado las alineaciones para el encuentro entre el Leeds United y el Manchester City en el partido perteneciente a la Jornada 28 de la Premier League, siendo la sorpresa la ausencia de Erling Haaland, jugador que no entró en la convocatoria final de Pep Guardiola para la disputa de este encuentro.

Los Citizens tienen una racha de ocho partidos sin perder en ninguna de las competiciones que han disputado y esto es en gran parte por el poderío goleador del 'Vikingo', quien suma ya 22 goles en 27 partidos de la máxima categoría del balompié inglés, siendo esto el 50% de los tantos que ha marcado su equipo esta campaña.

Acorde a informes realizados por diversos medios locales, el jugador noruego no estará en el encuentro debido a que en el último entrenamiento previo a este encuentro, sufrió un problema muscular que lo tendrá alejado de las canchas por lo menos una semana, siendo así su regreso en el encuentro de la Champions League frente al Real Madrid.

Lining up in Leeds! 🫡🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Cherki, Marmoush



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Doku, Nico, Savinho, Khusanov, Foden



🤝 @etihad

Los dirigidos por Pep Guardiola comienzan a vivir momentos álgidos en su búsqueda de títulos. En PL están a cinco puntos del Arsenal, quien marcha como líder, volverán a verse las caras contra los merengues en instancias definitorias de UCL y por supuesto que los campeonatos locales también son de vital importancia, así que necesitan que su goleador se recupere para ayudar a su equipo.

Para este duelo, Rayan Cherki será quien tome el lugar de Haaland en la alineación titular, esto sin que anda más se vea afectado acorde al último parado táctico que presentó el City frente al Newcastle United el pasado fin de semana.