¿Por qué Odegaard no juega en el Arsenal vs Fulham?

Mikel Arteta ya lo había advertido, a su propia manera, sobre la posibilidad de que Martin Odegaard no jugase ante el Fulham. La transmisión oficial lo confirmó y al capitán del Arsenal no se lo vio siquiera en el banco de suplentes en un partido que, para los Gunners, es fundamental en la pelea por la Premier League.

El mediocampista arrastra molestias en la rodilla que ya habían condicionado su participación en el partido de la Champions contra el Atlético de Madrid. En ese encuentro fue reemplazado a los 58' luego de evidenciar problemas físicos y preocupar al cuerpo técnico. En la conferencia previa al partido frente a los Cottagers y ante la consulta sobre lo sucedido, Arteta respondió brevemente con un: "Veremos".

🚨 Captain Martin Ødegaard, not even on the bench for Arsenal against Fulham today. pic.twitter.com/LN6VTEOYmV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026

Odegaard había regresado a la actividad a fines de abril después de superar una lesión en la misma zona que lo dejó fuera desde el partido contra el Sporting. Desde su vuelta, sumó minutos en tres partidos consecutivos, de las cuales dos fueron presentaciones completas y una salida antes de la hora en el empate frente al Colchonero. Este nuevo contratiempo representa el tercer inconveniente en la rodilla a lo largo de la temporada.

El capitán del conjunto londinense vio limitada su presencia en la Premier con 15 titularidades. De hecho, varios jugadores que antes no estaban en el rádar del plantel ahora han acumulado más minutos que él en la competencia.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Para el partido por la fecha 35, en su lugar, el DT optó por incluir a Eberechi Eze en el once inicial y, así, el Arsenal formó con David Raya en portería, una línea defensiva compuesta por Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori, un mediocampo con Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Eze, y un frente de ataque integrado por Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

La ausencia del internacional noruego responde a una situación que escapa a las manos de Arteta, a diferencia de la decisión de dar descanso a futbolistas como Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Esto deja entrever que la prioridad de los Gunners pasaría más por lo internacional que por la pelea por el primer puesto de la Premier.