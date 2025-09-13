¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Pachuca vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Pachuca y Cruz Azul se verán las caras en la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste llegará a este duelo con gran historia como claro favorito para llevarse los tres puntos.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón marcha en la tercera posición de la tabla, solamente por detrás de Monterrey y América.

Por su parte, los Tuzos están en el sexto puesto, aunque sus actuaciones más recientes han dejado más dudas que certezas, tras caer ante América, LA Galaxy y Tijuana y empatar ante León.

🗣️ | Eduardo Bauermann y Alexei Domínguez atendieron a los medios de comunicación previo a nuestro duelo de la J8 ante Cruz Azul.



⬇️ Aquí las declaraciones de nuestros futbolistas: pic.twitter.com/PJoTNAvjnq — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 12, 2025

En sus 15 enfrentamientos más recientes, la Máquina Celeste tiene superioridad sobre los hidalguenses. En este periplo, los de La Noria suman ocho triunfos, dos empates y cinco derrotas.

A continuación te contamos dónde puedes seguir en vivo las acciones de este partido si vives en Estados Unidos.

¿Dónde ver el Pachuca vs Cruz Azul en EEUU - Streaming?

El duelo entre Pachuca y Cruz Azul se jugará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas (México) y las 19:00 horas (ET).

Si vives en la Unión Americana y no quieres perderte de este duelo correspondiente a la jornada 8, estas son tus alternativas.

El llamado 'clásico hidalguense' se podrá ver en Estados Unidos a través de TUDN y Univision.