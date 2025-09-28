¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Tijuana vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Después de la fecha doble a mitad de semana el Club Tijuana Xoloitzcuintles recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la frontera en el compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro será este domingo 28 de septiembre a las 21:05 horas de la Ciudad de México y a las 23:05 horas de Estados Unidos.

Después de la primera mitad del certamen regular, el cuadro rojinegro es sexto de la clasificación con 16 puntos y el conjunto celeste es líder de la clasificación con 24 unidades ambos con 10 compromisos jugados.

El cuadro de los perros aztecas viene de una sensible derrota en el tiempo añadido de la segunda parte 1-0 ante Santos Laguna desde la Comarca Lagunera, pues les señalaron un penalti en contra al 90+5'.

Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes suelen regalarnos buenos enfrentamientos, ambos clubes intentarán sumar para subir escalones y quedar lo más arriba posible de la clasificación.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

TUDN USA y ViX transmitirán el Tijuana vs Cruz Azul en Estados Unidos | Jam Media/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Tijuana Xoloitzcuintles emitidos en exclusiva por Tubi México y Caliente TV en sus señales de streaming.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en TUDN USA, además del servicio de streaming mediante la señal de TUDN App, ViX y Amazon Prime Video.

Canales: TUDN USA.