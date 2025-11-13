¿Por qué salió expulsado Cristiano Ronaldo vs Irlanda?

Durante el partido de Irlanda contra Portugal, el máximo goleador de los lusos, Cristiano Ronaldo, vio la tarjeta roja y así, dejó con un hombre menos a su equipo.

Corría el minuto 60' cuando en el área hubo empujones y contactos que en ocasiones se muestran como normales. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el colegiado Glenn Nyberg tuvo que corregir y al ver el codazo por la espalda de CR7 al rival, sacó la tarjeta que lo expulsaría.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Charles McQuillan/GettyImages

Antes de la expulsión Portugal ya perdía 2-0 el partido con un doblete de Troy Parrott, ex futbolista del Tottenham. Esta era una situación complicada, ya que con la victoria los dirigidos por Roberto Martínez aseguraban su participación en el Mundial 2026.

Gracias a este resultado, Cristiano y compañía se quedaron con 10 puntos en el Grupo F de las eliminatorias europeas. Su siguiente rival es la selección de Armenia, a la cual enfrentarían el 16 de noviembre, Estádio do Dragão de Porto, equipo al que la última vez que vieron le metieron cinco goles.

¿Cuántas expulsiones tiene en su carrera Cristiano Ronaldo?

Esta es la novena tarjeta roja directa que ve el jugador del Al Nassr en su carrera. Además, se suma a cuatro dobles tarjetas amarillas que nos dan un total de 13 expulsiones.

Donde más tarjetas rojas vio en su carrera fue en su estancia con el Real Madrid.

Ahora, tendrá que esperar la sanción y por lo tanto, pondría en riesgo la clasificación directa de su equipo a la Copa del Mundo y también se podría perder el siguiente o los siguientes encuentros. Al punto de, si la sanción es alta, no estar para el debut en el Mundial 2026.