El ex defensor del Manchester United, Axel Tuanzebe, sigue adelante con la demanda de un millón de libras (1,32 millones de dólares) contra el club.

El jugador de 27 años de edad, que ahora milita en el Burnley, recién ascendido a la Premier League, se formó en la cantera del United en 2015 y disputó 37 partidos con el club en todas las competiciones.

Pero la etapa de Tuanzebe en el United estuvo plagada de lesiones. Se perdió 42 partidos con su club y su selección entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, y también se perdió gran parte de la temporada 2022-23 antes de ser liberado en verano.

Lo que Tuanzebe alega contra el Manchester United

Axel Tuanzebe pasó una cantidad significativa de tiempo fuera de las canchas entre 2020 y 2023 | Alex Livesey/GettyImages

Sky News ha revelado detalles de la demanda que Tuanzebe interpuso contra el Manchester United ante el Tribunal Superior en julio.

Tuanzebe sufrió una fractura por estrés en la columna lumbar en enero de 2020, lesión que le ha provocado un dolor y molestias significativas desde su aparición y posterior agravamiento. El defensa central alega que el problema se hizo crónico en julio de 2022 tras sufrir la misma lesión en la parte inferior derecha de la columna y considera que el cuerpo médico del United no le proporcionó la atención ni el apoyo especializado que eran adecuados.

“Según la preponderancia de la prueba, los planes de tratamiento adecuados habrían evitado el dolor y las molestias que se detallan a continuación, y le habrían permitido jugar al fútbol profesional al más alto nivel sin restricciones ni impedimentos”, afirma la demanda.

“Aunque sigue jugando a un nivel de élite, esto ha afectado a su carrera y a sus ingresos”.

Normalmente, los jugadores son derivados a especialistas externos para evaluar la gravedad de una lesión y elaborar un plan de tratamiento, pero Tuanzebe alega que el United no lo derivó a un tercero. En su opinión, esta es una causa probable para que el problema se haya vuelto crónico.

Se cree que el equipo legal de Tuanzebe está esperando recuperar una indemnización superior a un millón de libras esterlinas, cifra calculada a partir de la posible pérdida de ingresos por salarios y bonificaciones.

¿Por qué Tuanzebe demanda al Manchester United si todavía juega?

Axel Tuanzebe ahora juega en el Burnley | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Tuanzebe aún está jugando al máximo nivel con el Burnley, pero la demanda especifica que ya no puede desempeñarse “sin restricciones ni impedimentos”.

Esto sugiere que Tuanzebe, quien también militó en el Ipswich Town y el Stoke City, está controlando su lesión en Turf Moor y no puede jugar a su máximo rendimiento físico.

El Manchester United, que ha mostrado una gran mejoría en las últimas semanas bajo la dirección de Ruben Amorim, ha declinado hacer comentarios sobre el proceso judicial.