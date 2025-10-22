Portland Timbers vs Real Salt Lake: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Portland Timbers recibirá al Real Salt Lake en partido de comodín de la Conferencia del Oeste de la Major League Soccer (MLS). El ganador de este encuentro se medirá ante el San Diego FC en la primera ronda de los playoffs de la temporada 2025.
A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre el duelo entre los Timbers y los Claret and Cobalt: dónde y cómo ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portland Timbers vs Real Salt Lake?
Ciudad: Portland, Oregon
Fecha: 22 de octubre
Horario: 22:30 horas (ET.), 20:30 horas (México)
Estadio: Providence Park
¿Cómo se podrá ver el Portland Timbers vs Real Salt Lake en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
MLS Season Pass (Apple TV) , Apple TV+ Plus
México
-
MLS Season Pass (Apple TV), Apple TV+ Plus
Últimos cinco partidos del Portland Timbers
Rival
Resultado
Competencia
San Diego FC
0-4 D
MLS
Seattle
1-0 D
MLS
FC Dallas
2-2
MLS
Whitecaps
1-1
MLS
Dynamo
1-0 D
MLS
Últimos cinco partidos del Real Salt Lake
Rival
Resultado
Competencia
St. Louis City SC
2-2
MLS
Seattle
1-0 D
MLS
Colorado
1-0 V
MLS
Austin FC
3-1 V
MLS
LAFC
4-1 D
MLS
Últimas noticias del Portland Timbers
El equipo dirigido por Phil Neville ha ido de más a menos en la temporada. Los Timbers ligan una sola victoria en sus diez partidos más recientes. El cuadro de Oregon tendrá que ir contra la estadística, ya que son el equipo menos goleador de los 18 que pasaron a la ronda de playoofs.
La última vez que los Timbers jugaron un partido de comodín fueron goleados por marcador de 5-0 por el Vancouver Whitecaps.
Últimas noticias del Real Salt Lake
El Real Salt Lake llegó a estas instancias tras obtener un empate ante el St. Louis City en el Decision Day. Tras quedar empatado en puntos con Colorado Rapids y San Diego Earthquakes, los Royals avanzaron por más partidos ganados en la temporada.
Bajo la dirección técnica de Pablo Mastroeni, el Real Salt Lake suma cinco temporadas al hilo clasificando a la postemporada. La exigencia para esta plantilla no es solo disputar los playoffs, sino trascender en estos.
Posibles alineaciones
Portland Timbers
Portero. J. Pantemis
Defensa: J. Ortiz, D. Zuparic, K. Miller, I. Smith
Mediocampo: C. Paredes, D. Da Costa, D. Ayala
Delantera: Antony, K. Kelsy, K. Velde
Real Salt Lake
Portero. Rafael
Defensa: D. Yedlin, B. Vera, J. Glad, S. Junqua
Mediocampo: N. Caliskan, B. Ojeda
Delantera: D. Luna, D. Goncalves, Z. Gozo, V. Olatunji
Pronóstico SI
Todo apunta a que este partido será bastante parejo. Ninguna de las dos escuadras llega en un momento estelar. En esta temporada, ambas escuadras se enfrentaron un par de veces. En mayo el duelo terminó 0-0 en la cancha de Utah, mientras que en julio, en Portland, el RSL consiguió el triunfo por la mínima diferencia.
Portland Timbers 0-1 Real Salt Lake
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.