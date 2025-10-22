Portland Timbers vs Real Salt Lake: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Portland Timbers recibirá al Real Salt Lake en partido de comodín de la Conferencia del Oeste de la Major League Soccer (MLS). El ganador de este encuentro se medirá ante el San Diego FC en la primera ronda de los playoffs de la temporada 2025.

A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre el duelo entre los Timbers y los Claret and Cobalt: dónde y cómo ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portland Timbers vs Real Salt Lake?

Ciudad: Portland, Oregon

Fecha: 22 de octubre

Horario: 22:30 horas (ET.), 20:30 horas (México)

Estadio: Providence Park

¿Cómo se podrá ver el Portland Timbers vs Real Salt Lake en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos - MLS Season Pass (Apple TV) , Apple TV+ Plus México - MLS Season Pass (Apple TV), Apple TV+ Plus

Últimos cinco partidos del Portland Timbers

Rival Resultado Competencia San Diego FC 0-4 D MLS Seattle 1-0 D MLS FC Dallas 2-2 MLS Whitecaps 1-1 MLS Dynamo 1-0 D MLS

Últimos cinco partidos del Real Salt Lake

Rival Resultado Competencia St. Louis City SC 2-2 MLS Seattle 1-0 D MLS Colorado 1-0 V MLS Austin FC 3-1 V MLS LAFC 4-1 D MLS

Últimas noticias del Portland Timbers

El equipo dirigido por Phil Neville ha ido de más a menos en la temporada. Los Timbers ligan una sola victoria en sus diez partidos más recientes. El cuadro de Oregon tendrá que ir contra la estadística, ya que son el equipo menos goleador de los 18 que pasaron a la ronda de playoofs.

La última vez que los Timbers jugaron un partido de comodín fueron goleados por marcador de 5-0 por el Vancouver Whitecaps.

Portland Timbers v San Diego FC | Soobum Im/GettyImages

Últimas noticias del Real Salt Lake

El Real Salt Lake llegó a estas instancias tras obtener un empate ante el St. Louis City en el Decision Day. Tras quedar empatado en puntos con Colorado Rapids y San Diego Earthquakes, los Royals avanzaron por más partidos ganados en la temporada.

Bajo la dirección técnica de Pablo Mastroeni, el Real Salt Lake suma cinco temporadas al hilo clasificando a la postemporada. La exigencia para esta plantilla no es solo disputar los playoffs, sino trascender en estos.

Seattle Sounders FC v Real Salt Lake | Steph Chambers/GettyImages

Posibles alineaciones

Portland Timbers

Portero. J. Pantemis

Defensa: J. Ortiz, D. Zuparic, K. Miller, I. Smith

Mediocampo: C. Paredes, D. Da Costa, D. Ayala

Delantera: Antony, K. Kelsy, K. Velde

Real Salt Lake

Portero. Rafael

Defensa: D. Yedlin, B. Vera, J. Glad, S. Junqua

Mediocampo: N. Caliskan, B. Ojeda

Delantera: D. Luna, D. Goncalves, Z. Gozo, V. Olatunji

Pronóstico SI

Todo apunta a que este partido será bastante parejo. Ninguna de las dos escuadras llega en un momento estelar. En esta temporada, ambas escuadras se enfrentaron un par de veces. En mayo el duelo terminó 0-0 en la cancha de Utah, mientras que en julio, en Portland, el RSL consiguió el triunfo por la mínima diferencia.

Portland Timbers 0-1 Real Salt Lake