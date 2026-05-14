La guía de Portugal para el Mundial 2026: la última chance para Cristiano Ronaldo

Portugal llega al próximo Mundial con la ilusión de llevar a su ídolo a lo más alto, en lo que probablemente será el último torneo a nivel selecciones de Cristiano Ronaldo.

A diferencia de años anteriores, el cinco veces ganador del Balón de Oro, cuenta con un equipo excepcional que lo acompañará para intentar conseguir el máximo logro al cual puede aspirar un futbolista profesional.



Portugal es hoy un equipo sólido que cuenta con las estrellas del Paris Saint-Germain, Vitinha y João Neves, y con el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, entre las piezas de un rompecabezas que finalmente empieza a encajar para la Seleção das Quinas.

No habrá un mejor momento que este para que los que actuales ganadores de la UEFA Nations League jueguen su primera final en una Copa del Mundo y todo comenzará contra la República Democrática del Congo, en el Estadio NRG de Houston, el 17 de junio.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 4V-1E-1D

Goles a favor/en contra: 20 / 7

Máximo goleador: Cristiano Ronaldo (5)

Máximos asistentes: João Cancelo, Nélson Semedo (2)

Portugal arrancó las eliminatorias a máxima velocidad obteniendo tres victorias en los primeros tres partidos. Luego, la pérdida de puntos en los dos encuentros siguientes obligó al equipo a una victoria clave ante Armenia, en un partido en el que los dirigidos por Roberto Martínez marcaron nueve goles.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO CONGO 17/6 NRG Stadium UZBEKISTÁN 23/6 NRG Stadium COLOMBIA 27/6 Hard Rock Stadium

Entrenador: Roberto Martínez

United States v Portugal - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

Experiencia en Copas del Mundo: Bélgica en 2018 y 2022.

Logros: lideró a Bélgica al tercer lugar en 2018, su mejor resultado de la historia.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2023

Cualquier duda sobre la capacidad de Martínez para sacar lo mejor de la segunda “generación dorada” de Portugal se disipó cuando llevó al equipo a la gloria en la última UEFA Nations League, el año pasado. Los jugadores se han adaptado por completo al planteo táctico del técnico español y llegan a la Copa del Mundo listos para representar a su país.

¿Cómo juega Portugal?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: posesión

Fortalezas: mediocampo de clase mundial, goleadores letales

Debilidades: defensa vulnerable, laterales con rendimientos irregular

No es una sorpresa que el liderazgo de Martínez se base en la posesión del balón con una mentalidad ofensiva. Portugal mantiene la pelota por largos períodos, haciendo que los rivales persigan sombras en el mediocampo antes de avanzar a territorio rival con profundidad. Sin embargo, el equipo es muy vulnerable en defensa, lo que resulta en que le marquen goles con facilidad.

Los jugadores a seguir

Factor X: no lo olviden, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia moderna. En busca de la gloria mundialista y los 1000 goles en su carrera, nadie podrá sorprenderse si tiene actuaciones destacadas y anotaciones memorables.

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Revelación: João Neves era solo un joven de 17 años cuando se disputó Catar 2022. Ahora, una de las figuras del Paris Saint-Germain es la pieza clave, aunque discreta, del mediocampo de Portugal, listo para controlar los partidos de una forma que los rivales no pueden contrarrestar.

¿Cómo será la equipación del equipo portugués?

Equipación de Portugal | Pum

La camiseta del equipo portugués para la Copa del Mundo 2026 mantiene la tradición con una base roja intensa y detalles en verde en cuello y mangas. Ondas sutiles aportan un toque de estilo a una camiseta lisa como forma de honrar la conexión del país con el oceano.

Siguiendo con la temática náutica, olas de mar cubren la camiseta suplente de la selección portuguesa, rompiendo sobre una base blanca.

Posible alineación titular

Posible XI de Portugal | FootballUser

El nivel de Nuno Mendes como lateral izquierdo es tan bueno que hace pasar por alto el lateral derecho, que representa un verdadero dolor de cabeza para Martínez. Diogo Dalot, João Cancelo y Matheus Nunes aspiran a la titularidad, pero el veterano Nélson Semedo pareciera ser quien cuenta con la confianza del DT.

También existen debates en torno al mejor candidato como extremo izquierdo. El delantero de la Juventus Francisco Conceição pareciera haber perdido terreno, dejando lugar en los 11 titulares para João Félix o Rafael Leão, aunque ninguno de los dos ha convencido del todo en sus últimas actuaciones.

Una cosa sí es segura: Ronaldo liderará el ataque del equipo portugués… mientras que esté en condiciones físicas. El jugador de 41 años está lidiando con una lesión en el isquiotibial que le hizo perderse los partidos de marzo, encendiendo las alarmas en su país natal.

Estado de forma actual

Portugal empezó la serie de partidos de marzo con un desdibujado empate sin goles ante México, pero luego se recuperó con una contundente victoria 2 a 0 ante la selección de Estados Unidos.

El equipo mostró falta de precisión en la definición en ambos partidos, sintiendo la ausencia del lesionado Cristiano Ronaldo en ataque. Sin embargo, los dirigidos por Martínez lograron mantenerse invictos consiguiendo resultados positivos y manteniendo la valla invicta en ambos partidos, una gran señal de cara al Mundial 2026.

¿Qué podemos esperar de los aficionados portugueses?

La hinchada se funde en un mar rojo y verde en los partidos de Portugal. Un caleidoscopio de camisetas, banderas y bufandas adorna la multitud, una representación visual del apoyo inquebrantable de los aficionados.

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

De hecho, cuando el himno nacional suena en los estadios, los fans lo entonan a todo pulmón creando un momento de absoluta unión entre un gran grupo de desconocidos.

Nada se repite más en las tribunas que la camiseta número 7 de Cristiano Rolando. El astro del futbol podría estar lesionado y aún así los fans llevarían su número en la espalda, rindiendo tributo al mejor jugador de la historia de su país. En este torneo, seguramente estén acompañados por aficionados neutrales, ansiosos por alentar al delantero y unirse al ensordecedor “Siuuu” cuando marque un gol.

Lo que el país espera

Las expectativas que genera Portugal se dispararon luego de la victoria ante España, uno de los mejores equipos del mundo, en la UEFA Nations League, el último verano europeo. De pronto, alcanzar un buen resultado en la Copa del Mundo ya no parece algo tan lejano para un plantel que desborda talento.

Mientras que el final de la carrera futbolística de Cristiano Ronaldo se acerca, se afianza la convicción generalizada de que este es el momento de la Seleção das Quinas. Si bien el objetivo final es levantar la Copa del Mundo, los hombres de Martínez recibirán un enorme reconocimiento y respeto por parte de sus aficionados si alcanzaran las semifinales, una instancia que el país no logra desde 2006.

Y finalmente...

Rival que no quiere enfrentar: España

Una dato que lo define: en sus últimos 16 partidos oficiales, Portugal solo se quedó sin marcar en tres ocasiones.

Si las cosas van mal: la culpa recaerá en la imposibilidad del equipo para mantener el arco en cero.

¿Qué dirán todos si Portugal queda eliminado de forma prematura? Los sueños mundialistas de Cristiano Ronaldo se apagan por última vez.

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