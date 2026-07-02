Portugal vs Croacia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Portugal necesita mejorar su rendimiento al comenzar su aventura en la fase eliminatoria contra Croacia, en los 16avos de final del Mundial.

Uzbekistán es el único equipo al que Portugal ha vencido hasta la fecha, con Cristiano Ronaldo como figura clave en un contundente triunfo por 5-0 . Si bien se mantiene invicto, los empates con la República Democrática del Congo y Colombia han dejado mucho que desear y resultaron en un segundo puesto en el Grupo K.

No haber conseguido el primer puesto le ha complicado las cosas a Portugal de cara a su primer partido de eliminatoria. En lugar de enfrentarse a Ghana —equipo al que se medirá Colombia—, le espera un duelo contra los subcampeones de 2018 y semifinalistas de 2022.

La experiencia y la ética de trabajo de Croacia garantizan que siempre sea un rival complicado, y la confianza se ha recuperado en el vestuario de Zlatko Dalić tras las sucesivas victorias, la respuesta perfecta a la derrota inicial ante Inglaterra.

Los a cuadros confían en poder volver a dar la sorpresa, una habilidad que han perfeccionado durante la última década. Sin embargo, Portugal sabe que la victoria es el resultado más probable si logra alcanzar su nivel habitual en Toronto.

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