La posible alineación del Arsenal para enfrentar al Leeds United

Durante la semana, el Arsenal logró culminar de forma perfecta su paso en la fase de liga de la UEFA Champions League, ya que ganó sus ocho encuentros para acabar en lo más alto de la tabla con 50 puntos y calificar de forma directa a los octavos de final, sin embargo, no puede descuidar el torneo local, donde también es líder con 50 unidades, así que ahora debe voltear la página.



Será este sábado 31 de enero cuando los Gunners visiten al Leeds United para la Jornada 24 de la Premier League. Previo a derrotar 3-2 al Kairat Almaty de Kazajistán en la última fecha de la Champions, gracias a los goles del sueco Viktor Gyökeres, el alemán Kai Havertz y el brasileño Gabriel Martinelli, los londinenses cayeron 2-3 frente al Manchester United, pese a la diana del español Mikel Merino y el autogol del argentino Lisandro Martínez. Dicha derrota encendió las alarmas porque los Cañoneros dejaron ir puntos vitales acortando la distancia que tienen de su más cercano perseguidor, el Manchester City, recordando que en ocasiones pasadas la liga se le ha escapado al Arsenal en las últimas jornadas por no sacar buenos resultados.



Por otro lado, los Peacocks vienen de haber sacado un punto de visita contra el Everton, siendo James Justin el autor del único tanto en el 1-1 final. Con dicho resultado, los Pavos Reales están en el peldaño 16 con 25 unidades, eludiendo por ahora el descenso.



Una de las novedades en el duelo de Champions frente al Kairat Almaty fue el retorno de Kai Havertz, quien había estado fuera de circulación. El alemán fue parte del once inicial, además fue figura al anotar y asistir en dos ocasiones, siendo reemplazado para el medio tiempo.



Gracias a esto, se le cuestionó al técnico español Mikel Arteta si el germano estará de arranque para enfrentar al Leeds United.



“Está bien, eso es lo que teníamos previsto (salir al descanso). Queríamos que él también fuera titular para que pudiera hacer todo el proceso previo de la mejor manera posible y a partir de ahora tenemos que tomar una decisión sobre si es titular o no en estas competiciones. Seguro que quería seguir jugando hoy así que ya sé lo que viene mañana”, respondió el estratega.



Aquí está la posible alineación del Arsenal para el encuentro:

Kai Havertz | David Price/GettyImages

Portero: David Raya – El guardameta español no fue requerido para la última jornada de la Champions, por eso llegaría totalmente fresco para seguir resguardando el arco. De sus 23 partidos, ha logrado mantener el cero en once.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño recibió descanso contra el Kairat Almaty, viendo desde el banquillo como sus compañeros sacaban la victoria. Otro que llegará al cien por ciento para el cotejo.

Defensa: Piero Hincapié – Tras haber estado fuera por molestias musculares, el ecuatoriano volvió a la acción. Entre semana ingresó en sustitución del italiano Riccardo Calafiori, jugando 45 minutos. Esta vez podría ir de inicio, aunque también podría jugar el francés William Saliba tras haber recibido descanso al no ser convocado para la Champions.

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – Tal como se mencionó, el italiano jugó la mitad del cotejo contra el Kairat, pero lo hizo habilitado como central, así que ahora volvería a su rol natural en lugar de Myles Lewis-Skelly.

Lateral derecho: Jurriën Timber – Al neerlandés no lo requirieron para la Champions debido a que buscaban darle descanso tras las cargas de trabajo. Mikel Arteta avisó que el defensa está bien, sugiriendo que jugará de inicio.

Pivote: Martín Zubimendi – Siguiendo la misma línea de la rotación, al español le tocaría estar en la contención en lugar del danés Christian Norgaard, quien sí estuvo presente en la Champions.

Mediocentro: Martin Odegaard – El capitán noruego podría ser partícipe desde el silbatazo inicial porque entre semana participó los últimos 45 minutos de la Champions. O bien, Declan Rice también alza la mano pues no jugó entre semana, mismo caso que el español Mikel Merino.

Mediocentro: Kai Havertz – Mikel Arteta lo advirtió, el alemán estaría presente como titular luego de su gran desenvolvimiento en Champions, donde logró una anotación y dos asistencias. Eso sí, jugaría sólo medio tiempo, para llevarlo poco a poco y evitar una nueva lesión.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – El belga fue otro de los tantos que se mantuvo en el banquillo durante la Champions, por eso le toca turno de jugar. En 19 encuentros de la temporada ha puesto cuatro asistencias y logrado cinco goles.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Más de lo mismo. El atacante no sumó minutos contra el Kairat, así que tendrá la responsabilidad de hacer daño en el frente. Ha jugado 21 de los duelos de la campaña con cuatro goles y cinco asistencias.

Delantero: Gabriel Jesús – El brasileño entró de cambio al minuto 77 por Viktor Gyökeres, razón suficiente para que ahora le todo aparecer de inicio. Tiene que ponerse a modo, recordando que apenas en diciembre se reincorporó tras superar una lesión de rodilla.

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3)



Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Kai Havertz

Delanteros: Leandro Trossard, Bukayo Saka, Gabriel Jesús

La posible alineación del Leeds United (3-4-2-1)

Everton v Leeds United - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensas: Pascal Struijk, Facundo Buonanotte, Joe Rodon

Mediocampistas: James Justin, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle

Delanteros: Sean Longstaff, Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin