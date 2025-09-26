La posible alineación del Manchester United para enfrentarse al Brentford

La sexta jornada de la Premier League arrancará con un duelo atractivo. El Manchester United visitará al Brentford en el primer turno del sábado, con la ilusión de hilvanar su segundo triunfo al hilo luego de lo que fue el 2-1 en Old Trafford ante el Chelsea.

Veamos la alineación que podría sacar Amorim de inicio para tratar de llevarse los tres puntos.

El posible 11 del Manchester United

POR: Altay Bayindir – El portero turco se perfila como titular tras la última goleada recibida en el derbi. Su seguridad bajo palos y reflejos serán claves para sostener a un United que necesita firmeza defensiva.

DEF: Harry Maguire – Si bien ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por sus rendimientos, es uno de los líderes del plantel del Manchester United y Amorim confía en él para arrancar desde la partida.

DEF: Matthijs de Ligt – El neerlandés aporta experiencia y liderazgo en la zaga. Su capacidad en los duelos aéreos será un recurso importante tanto en defensa como en ataque a balón parado.

DEF: Luke Shaw – Tras superar problemas físicos, Shaw se instala en el sistema de tres centrales aportando salida limpia y seguridad por su banda izquierda.

CAD: Noussair Mazraoui – Actuando como carrilero, el marroquí tendrá recorrido para proyectarse en ataque. Su capacidad para romper líneas puede ser una de las armas de Amorim.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo será el sostén en el mediocampo. Su intensidad y trabajo defensivo lo convierten en indispensable para equilibrar el equipo.

MC: Bruno Fernandes – El capitán es la brújula del United. Su creatividad y llegada desde segunda línea pueden marcar diferencias en un partido de alta exigencia.

CAI: Patrick Dorgu – Joven lateral danés con gran proyección ofensiva. Desde la izquierda, aporta profundidad y amplitud, buscando abrir espacios a los delanteros.

SD: Bryan Mbeumo – Su velocidad y desequilibrio serán fundamentales para castigar los espacios a la espalda de la defensa rival. Puede ser clave en transiciones rápidas.

SD: Amad Diallo – El marfileño vive un gran momento y busca consolidarse en el once. Su regate y explosividad en banda son un recurso impredecible para el ataque.

DC: Benjamin Sesko – La referencia ofensiva. Con su envergadura, potencia y olfato de gol, el delantero esloveno será la gran amenaza aérea y en el área para los blues.

Cómo se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Bayindir

Defensas: De Ligt, Maguire, Shaw

Centrocampistas: Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu

Delanteros: Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

