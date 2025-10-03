La posible alineación del Manchester United para enfrentarse al Sunderland

La séptima jornada de la Premier League nos ofrecerá, a los espectadores, un duelo entre dos equipos cuyas nóminas no reflejan precisamente lo que ocurre dentro del terreno de juego.

El Manchester United, tasado en 723.20 millones de euros (según Transfermarkt), recibirá la visita del Sunderland, cuya nómina es la decimonovena más baja de la Premier League, con un valor de 290 millones de euros.

Sin embargo, en la cancha, el Sunderland es actualmente el único equipo que no ha recibido gol en las primeras seis jornadas de la Premier League. Mientras los Red Devils, con todo y su inversión millonaria de 240 millones de dólares en fichajes, se encuentra en el lugar número catorce de la tabla, con apenas siete puntos cosechados.

Veamos si en el duelo correspondiente a la jornada número once, Ruben Amorim encuentra la alineación que su equipo necesita para comenzar a sumar de a tres.

El posible 11 del Manchester United

POR: Altay Bayindir – El portero turco se perfila como titular. La goleada sufrida ante el Manchester City, sumado a la serie de malos resultados que han sufrido los Red Devils en las últimas jornadas, han generado en el guardameta cierta inseguridad. Veamos si esto no le comienza a cobrar factura.

DEF: Harry Maguire – Si bien ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por sus rendimientos, es uno de los líderes del plantel del Manchester United y Amorim confía en él para arrancar como titular.

DEF: Matthijs de Ligt – El neerlandés aporta experiencia y liderazgo en la zaga. Su capacidad en los duelos aéreos será un recurso importante tanto en defensa como en ataque a balón parado.

DEF: Luke Shaw – Tras superar los problemas físicos que mermaron su rendimiento, Shaw es considerado como parte importante en el sistema de tres centrales, aportando salida limpia y seguridad por la banda de la izquierda.

CAD: Noussair Mazraoui – Actuando como carrilero, el marroquí tendrá recorrido para proyectarse en ataque. Su capacidad para romper líneas puede ser una de las armas de Amorim.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo será el sostén en el mediocampo. Su intensidad y trabajo defensivo lo convierten en alguien indispensable para el equilibrio del equipo.

MC: Bruno Fernandes – El capitán es la brújula del United. Su creatividad y llegada desde segunda línea pueden marcar diferencias en duelos trabados, como seguramente lo será el partido del próximo sábado, entre el Manchester United y el Sunderland.

CAI: Patrick Dorgu – Joven lateral danés con gran proyección ofensiva. Desde la izquierda, aporta profundidad y amplitud, buscando abrir espacios a los delanteros.

SD: Bryan Mbeumo – Su velocidad y desequilibrio serán fundamentales para castigar los espacios a la espalda de la defensa rival. Puede ser clave en transiciones rápidas.

SD: Amad Diallo – El marfileño vive un gran momento y busca consolidarse en el once titular. Su regate y explosividad en banda son un recurso impredecible para el ataque.

DC: Benjamin Sesko – La referencia ofensiva. Con su envergadura, potencia y olfato de gol, el delantero esloveno será la gran amenaza aérea e intentará lo que hasta ahora nadie ha podido: marcarle gol al Sunderland.

Cómo se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Bayindir

Defensas: De Ligt, Maguire, Shaw

Centrocampistas: Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu

Delanteros: Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

Cómo se vería la alineación del Sunderland (4-5-1)

El equipo de Sunderland, por su parte, intentará alargar su racha invicta con la siguiente formación:

Portero: Roefs

Defensas: Hume, Mukiele, Alderete y Masuaku

Mediocampistas: Khaka, Sadiki, Talbi, Rigg y Le Fée

Delantero: Isidor

