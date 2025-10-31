Las probables alineaciones titulares de Rayados y Tigres para el Clásico Regio

Estamos a sólo dos jornadas de culminar la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, es decir, quedan seis puntos en juego y el Clásico Regio definirá mucho, ya que Rayados es quinto de la clasificación con 30 puntos, mientras Tigres marcha en el segundo lugar con 32 unidades, así que los dos aspiran a poder quedar punteros del campeonato siempre y cuando Toluca no tenga un buen cierre, lo mismo que América y Cruz Azul.

Esta nueva edición del Clásico Regio se jugará en el Estadio BBVA, este sábado 1 de noviembre. Monterrey está más urgido de un triunfo, ya que en la pasada jornada fue derrotado 2-0 por Cruz Azul en el Olímpico Universitario, sufriendo la expulsión del español Óliver Torres, pero se espera el retorno del cancerbero uruguayo Santiago Mele, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz. Otras de las ausencias de La Pandilla serán Iker Fimbres, por una lesión en la rodilla derecha, sin olvidar que Érick Aguirre tiene molestias musculares, faltando si Héctor Moreno será convocado.

Con respecto a la U, venció 2-0 a Xolos en el Volcán con anotaciones del francés André-Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa, aparte recupera a tres suspendidos: Diego Laínez, el mexicoamericano Marco Farfán y el brasileño Rómulo Zwarg. Los que son duda son el argentino Nico Ibáñez y Sebastián Córdova, que ya no ha sido convocado por simple decisión técnica.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE RAYADOS

Sergio Ramos | Jam Media/GettyImages

Portero: Santiago Mele – Luego que Luis Cárdenas custodiara el arco en los últimos partidos, se vislumbra que el uruguayo vuelva para tratar de evitar las celebraciones del odiado rival.

Defensa: Sergio Ramos – El experimentado campeón del mundo tendrá que ser toda una muralla para evitar que la peligrosa ofensiva universitaria cause estragos.

Defensa: Carlos Salcedo – Se sabe que el plan de la directiva es que El Titán haga una dupla importante con el español, por lo que podría ir de arranque, sin olvidar que tiene mucha experiencia en el Clásico Regio.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – El mundialista suele ser un hombre peligroso cuando se lanza al frente, gracias a su buena pegada y centros precisos.

Lateral derecho: Stefan Medina – La experiencia del colombiano será fundamental para poder sacar un resultado beneficioso, por lo que parte como candidato para comandar el carril derecho en lugar de Ricardo Chávez.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho se mantiene como uno de los fijos en el esquema al encargarse del trabajo sucio de la recuperación y el arranque de las jugadas ofensivas.

Mediocentro: Sergio Canales – La expulsión de Óliver Torres podría darle dolores de cabeza al técnico español Domènèc Torrent. Sin Iker Fimbres y con la duda de Fidel Ambriz, el español podría bajar unos metros para empezar a orquestar todo.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – El argentino ha estado presente en casi todos los compromisos del campeonato, aportando cinco anotaciones, además ya sabe muy bien lo que es convertir gol en un Clásico Regio.

Extremo derecho: Jesús Corona – Luego de entrar como cambio en los últimos dos cotejos, el técnico podría echar mano de la velocidad, el regate y la facilidad que tiene el Tecatito para enfrentar los mano a mano.

Delantero: Germán Berterame – El ‘9’ oficial para el cuerpo técnico es el argentino, pero debido a las bajas por lesión y dudas podría optar por utilizar dos nueves buscando ser más agresivo y poder sacar los tres puntos.

Delantero: Anthony Martial – El paso del francés por el fútbol mexicano sigue siendo desalentador, pero debido a la valía de su fichaje la directiva tiene esperado que estalle de un momento a otro y el Clásico Regio podría ser su oportunidad para destaparse.

Domènèc Torrent | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Rayados (4-4-2):



Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Carlos Salcedo, Stefan Medina

Mediocampistas: ‘Corcho’ Rodríguez, Sergio Canales, ‘Tecatito’ Corona, Lucas Ocampos

Delanteros: Germán Berterame, Anthony Martial

Suplentes: Luis Reyes, Ricardo Chávez, ‘Mochis’ Cárdenas, Joaquín Moxica, Luis Sánchez, Roberto de la Rosa, Michell Rodríguez, Tony Leone, Héctor Moreno, Carlos Frayde, Víctor Guzmán, Fidel Ambriz, César Bustos

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TIGRES

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – El Patón fue importante para conseguir la última victoria, ya que el rival pudo adelantarse en el duelo a través de un penal, pero el argentino supo meterle nervios al tirador para lograr atajar.

Defensa: Joaquim Pereira – En un principio parecía estar completamente borrado, pero poco a poco ha vuelto a tener minutos y ha fungido como titular.

Defensa: Juan Purata – El canterano felino ha recibido la total confianza del técnico argentino Guido Pizarro y aunque le tocó ser banca en el pasado choque, él trae totalmente arraigado ganar el Clásico Regio sí o sí.

Lateral izquierdo: Jesús Garza – Aunque Marco Farfán vuelve de su suspensión, posiblemente Chuy mantenga la titularidad porque tuvo un buen desempeño en la victoria sobre los fronterizos.

Lateral derecho: Javier Aquino – Mismo caso para el oaxaqueño, que a pesar de su edad no se cansa de dar batallas. Acaba de cumplir 400 partidos como felino.

Pivote: Rómulo Zwarg – Tras cumplir su partido de castigo, el brasileño volvería para ser el contención fijo y darle mayor fluidez al juego.

Mediocentro: Juan Brunetta – Sin ninguna duda el argentino está firmando uno de sus mejores torneos con la casaca regia, siendo el hombre importante en el mediocampo gracias a sus asistencias y anotaciones, tanto que está en la lucha por el liderato de goleo.

Mediocentro: Fernando Gorriarán – El uruguayo es el encargado de acompañar a Brunetta en el mediocampo al tener condiciones algo similares. Su experiencia en este tipo de compromisos será importante para obtener un resultado positivo.

Extremo izquierdo: Diego Sánchez – Luego de su gran Mundial sub-20, El Chicha está llamado a recibir más oportunidades para mostrarse y para ir sumando minutos en la regla del menor.

Extremo derecho: Ángel Correa – El argentino logró convertir en el choque pasado al entrar de relevo, pero ahora podría ir de inicio para vivir su primer Clásico Regio y marcar diferencia.

Delantero: André-Pierre Gignac – Con Nico Ibáñez como duda, el francés luce como favorito para ir de arranque por encima de Iván ‘Gacelo’ López, por todo lo que significa para el equipo y por la importancia del encuentro.

Joaquim Pereira y André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages