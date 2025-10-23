Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs Nashville

Este viernes 24 de octubre se llevará a cabo el partido uno de la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el Nashville SC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 20:00 horas (hora de EE.UU.), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España).

The dates are set. Round 1 awaits. 🔥⚔️



🎟️ Secure your tickets for our first match here: https://t.co/mOHHT9JrAv pic.twitter.com/cYuIkYDeqG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

La posible alineación de Inter Miami vs Nashville para el partido 1 de la Primera Ronda

Lionel Messi viene de marcar triplete y proclamarse Bota de Oro de la MLS con 29 goles | Johnnie Izquierdo/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil ha sido titular en los últimos tres compromisos dejando en el banquillo al veterano Ustari. Parece indicar que será el titular el resto de la temporada.

LD: Marcelo Weigandt - El lateral argentino ha tenido altas y bajas a lo largo de la temporada por las lesiones, pero aparentemente podría terminar el torneo en como titular.

DFC: Gonzalo Luján - El defensor argentino se ganó de a poco la titularidad y parece ser de los hombres de confianza en la zaga.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo.

MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

DC: Luis Suárez - El goleador charrúa sigue marcando diferencia y aportando su olfato goleador.

La posible alineación de Nashville vs Inter Miami para el partido 1 de la Primera Ronda

Sam Surridge marcó 24 goles en la temporada regular | Johnnie Izquierdo/GettyImages

PO: Joe Willis - El portero titular es clave en la defensa y es conocido por su experiencia y liderazgo en portería.

LD: Andy Najar - El veterano defensor hondureño aporta solidez en la línea defensiva siendo un elemento constante en la formación.

DFC: Jack Maher - El defensor central estadounidense es titular habitual.

DFC: Walker Zimmerman - El defensor central estadounidense de 32 años, capitán y pilar defensivo.

LI: Dan Lovitz - El lateral izquierdo estadounidense es un veterano confiable con experiencia en USMNT.

MD: Edvard Sandvik Tagseth - El noruego de 24 años ha sido un habitual del equipo.

MC: Patrick Yazbek - El austriaco de 23 años fue un habitual en la alineación a lo largo de la campaña.

MI: Alex Muyl - El mediocampista estadounidense de 28 años, es uno de los jugadores más consistentes del club.

ED: Hany Mukhtar - El mediocampista ofensivo alemán de 30 años tiene mucho aporte ofensivo.

DC: Sam Surridge - El delantero inglés de 29 años, hizo una gran temporada marcando 24 goles en la temporada compitiendo con Messi por la Bota de Oro.

EI: Jacob Shaffelburg - El delantero canadiense tiene mucho despliegue físico y tiene desborde y velocidad.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Lionel Messi y Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Luis Suárez.

Así se vería la formación de Nashville (4-3-3)

Portero: Joe Willis

Defensas: Andy Najar, Jack Maher, Walker Zimmerman, Dan Lovitz.

Centrocampistas: Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbeck, Alex Muyl.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg.