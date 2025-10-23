Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs Nashville
Este viernes 24 de octubre se llevará a cabo el partido uno de la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el Nashville SC.
A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 20:00 horas (hora de EE.UU.), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España).
La posible alineación de Inter Miami vs Nashville para el partido 1 de la Primera Ronda
PO: Rocco Ríos - El portero juvenil ha sido titular en los últimos tres compromisos dejando en el banquillo al veterano Ustari. Parece indicar que será el titular el resto de la temporada.
LD: Marcelo Weigandt - El lateral argentino ha tenido altas y bajas a lo largo de la temporada por las lesiones, pero aparentemente podría terminar el torneo en como titular.
DFC: Gonzalo Luján - El defensor argentino se ganó de a poco la titularidad y parece ser de los hombres de confianza en la zaga.
DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada.
LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.
MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo.
MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.
MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.
MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada.
MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.
DC: Luis Suárez - El goleador charrúa sigue marcando diferencia y aportando su olfato goleador.
La posible alineación de Nashville vs Inter Miami para el partido 1 de la Primera Ronda
PO: Joe Willis - El portero titular es clave en la defensa y es conocido por su experiencia y liderazgo en portería.
LD: Andy Najar - El veterano defensor hondureño aporta solidez en la línea defensiva siendo un elemento constante en la formación.
DFC: Jack Maher - El defensor central estadounidense es titular habitual.
DFC: Walker Zimmerman - El defensor central estadounidense de 32 años, capitán y pilar defensivo.
LI: Dan Lovitz - El lateral izquierdo estadounidense es un veterano confiable con experiencia en USMNT.
MD: Edvard Sandvik Tagseth - El noruego de 24 años ha sido un habitual del equipo.
MC: Patrick Yazbek - El austriaco de 23 años fue un habitual en la alineación a lo largo de la campaña.
MI: Alex Muyl - El mediocampista estadounidense de 28 años, es uno de los jugadores más consistentes del club.
ED: Hany Mukhtar - El mediocampista ofensivo alemán de 30 años tiene mucho aporte ofensivo.
DC: Sam Surridge - El delantero inglés de 29 años, hizo una gran temporada marcando 24 goles en la temporada compitiendo con Messi por la Bota de Oro.
EI: Jacob Shaffelburg - El delantero canadiense tiene mucho despliegue físico y tiene desborde y velocidad.
Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.
Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Lionel Messi y Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Luis Suárez.
Así se vería la formación de Nashville (4-3-3)
Portero: Joe Willis
Defensas: Andy Najar, Jack Maher, Walker Zimmerman, Dan Lovitz.
Centrocampistas: Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbeck, Alex Muyl.
Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg.
