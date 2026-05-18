Preocupación en el PSG por Dembélé: ¿llega a tiempo para jugar la final de la Champions League?

A menos de dos semanas de la final de la UEFA Champions League, programada para el 30 de mayo en Budapest, Ousmane Dembélé tuvo que abandonar el encuentro del Paris Saint-Germain ante el París FC tras sentir una molestia muscular en el muslo.

El delantero apenas pudo disputar los primeros minutos del partido correspondiente a la última jornada de la Ligue 1, luego de recibir un golpe que le generó molestias y obligó al cuerpo ténico de Luis Enrique a relizar el cambio en la primera mitad; la derrota por 2-1 quedó rápidamente en un segundo plano debido a la incertidumbre sobre el estado físico de una de las figuras del equipo.

Paris FC v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Una pieza clave para Luis Enrique

La posible ausencia de Dembélé sería un golpe importante para las aspiraciones internacionales del PSG. El francés atraviesa una de las temporadas más regulares de su carrera -acumula 19 goles y 11 asistencias en 39 partidos-, y se convirtió en un futbolista determinante dentro del esquema táctico del técnico español.

Aún así, después del encuentro, Luis Enrique intentó apaciguar el nivel de preocupación en torno a la situación del futbolista y dejó un mensaje optimista en conferencia de prensa. Aunque el delantero será sometido a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la lesión, el entrenador aseguró que no cree que se trate de un problema grave.

🚨🎙️| Luis Enrique: “I didn’t take any positive points away from today’s match. Without a doubt the worst match in my three years here, I am not happy.”



“Ousmane Dembélé suffered a small problem, I hope it’s nothing serious.” @ligue1plus pic.twitter.com/ZHCQfkH116 — PSG Report (@PSG_Report) May 17, 2026

“Creo que solo es fatiga. Por ahora todo es especulación, pero no parece algo serio”, explicó Enrique. Además, recordó que todavía restan varios días para la final.

Por eso, en esa misma línea, en el PSG mantienen la calma y confían en que el tiempo jugará a favor de la recuperación del delantero. Con 12 días por delante antes del cruce decisivo ante el Arsenal de Mikel Arteta, el cuerpo médico trabajará para que Dembélé llegue en plenitud física al partido más importante de la temporada europea.

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