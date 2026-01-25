Preocupación total en la selección mexicana: Edson Álvarez sufre lesión rumbo al Mundial 2026

El pasado sábado 24 de enero, Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, aseguró que su lista para el Mundial 2026 está definida en un 80%. Aunque el Vasco evitó revelar los nombres de los futbolistas que tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo, se entiende que varios jugadores habituales en sus convocatorias y con peso específico dentro del equipo —como César Montes, Johan Vásquez y Edson Álvarez— son piezas fijas en su proyecto.

No obstante, el panorama para el Tri podría complicarse, ya que todo apunta a que la selección nacional estaría ante la posible baja de uno de sus elementos más importantes de cara a la justa mundialista que se disputará en casa.

A través de sus redes sociales, Edson Álvarez informó que atraviesa una lesión en el tobillo. El Machín explicó que sufrió un fuerte golpe el pasado 1 de diciembre de 2025, aunque pudo disputar los encuentros posteriores gracias al trabajo del cuerpo médico del Fenerbahçe.

No obstante, las molestias nunca desaparecieron por completo y terminaron por impedirle disputar la final de la Supercopa de Turquía ante el Galatasaray, celebrada el pasado 10 de enero. Álvarez volvió a jugar el 22 de enero ante el Aston Villa en la Europa League, pero volvió a sentir molestias.

Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión. Edson Álvarez

El volante de contención de 28 años mencionó que su principal objetivo es recuperarse y mostrar su mejor versión para contribuir a los objetivos del Fenerbahçe.

La gran incógnita ahora es conocer el tipo de lesión que padece, su gravedad y si podrá recuperarse al cien por ciento antes del arranque del Mundial 2026, que comenzará en menos de cinco meses. Para Edson Álvarez, esta sería su tercera Copa del Mundo, luego de haber sido convocado para las ediciones de 2018 y 2022.

Dentro del proyecto de Javier Aguirre, el mediocampista es considerado un titular indiscutible; sin embargo, si el diagnóstico resulta más delicado de lo esperado, el técnico de la selección mexicana podría verse obligado a replantear su esquema de cara a la justa mundialista.