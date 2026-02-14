¿Problemas entre Guido Pizarro y Rodrigo Aguirre? El entrenador de Tigres aclara la situación

Uno de los temas que más ruido generó entre la afición de Tigres fue la postura de Guido Pizarro respecto a un antiguo enfrentamiento con Rodrigo Aguirre, ocurrido años atrás en un clásico regio. Durante su participación en el programa de radio La Hora de Willie, el actual director técnico felino aclaró que aquel cruce se dio en el contexto normal de un partido de alta rivalidad, cuando él defendía la camiseta de Tigres UANL y Aguirre militaba en Monterrey. Pizarro fue enfático al señalar que todo quedó en la cancha y no pasó a mayores.

Lejos de incomodarle ese antecedente, el estratega argentino aseguró que hoy se siente motivado por contar con un futbolista de ese carácter dentro del plantel. Considera que ese tipo de personalidad, bien encauzada, es necesaria para competir en un club con la exigencia de Tigres y para responder en escenarios de alta presión, como los que se viven de forma constante en la Liga MX.

Guido Pizarro habla sobre la llegada de Rodrigo Aguirre y lo que le va a aportar al equipo de Tigres.



CONFIANZA EN EL BÚFALO. pic.twitter.com/vuZpOt7w72 — TF (@tigresfootball_) February 13, 2026

Más adelante, Pizarro habló sobre su continuidad al frente del equipo, confirmando que ya existen negociaciones formales para renovar su contrato. Dichas charlas podrían derivar en una extensión de hasta dos años más, lo que refleja la intención de ambas partes por mantener estabilidad y darle seguimiento al proyecto deportivo que actualmente encabeza.

Otro punto relevante de la entrevista fue la referencia a Javier Aquino, quien ya no forma parte de Tigres y actualmente juega para Juárez FC. Pizarro se refirió a las declaraciones que Aquino realizó en su momento, cuando señaló que el técnico no representaba los valores del club. Al respecto, aclaró que no guarda rencor alguno, pues el tema se habló en su momento y quedó resuelto, mostrando confianza en que en el futuro podrán reencontrarse sin problema.

Finalmente, el técnico recordó lo cerca que estuvo Tigres de conquistar el título de Liga MX en el Apertura 2025. La final ante Toluca se definió por detalles mínimos, una experiencia que, según Pizarro, dejó aprendizajes importantes de cara a lo que viene.

