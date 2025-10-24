El pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT para el partido Tigres UANL vs Tijuana

Este sábado 25 de octubre el Club Tigres UANL recibe al Club Tijuana Xoloitzcuintles en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en un enfrentamiento que se antoja bastante combativo por la actualidad de los clubes.

El cuadro de Nuevo León se ubica en zona de clasificación directa al ubicarse dentro de los primeros cuatro puestos (cuatro lugar) con 29 unidades tras 14 duelos disputados. Y una diferencia de goles de 15 con 28 goles a favor y 14 en contra. Siendo la mejor defensiva del torneo junto con las águilas.

Por su parte, el cuadro fronterizo es sexto lugar de la tabla general con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y tres derrotas.

El partido se presenta con el cuadro de San Nicolás de los Garza como favorito: su rendimiento en casa, su eficacia frente a este rival y la localía le dan ventajas.

Tijuana ha tenido momentos de buena ofensiva, pero también fragilidad defensiva, sobre todo cuando visita estadios complicados. La diferencia de goles es de +9 con 26 goles a favor y 17 en contra.

Tigres UANL es el favorito para ganar el partido

Tigres UANL es el favorito para el triunfo | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de ChatGPT este duelo se inclina hacia Tigres UANL por historia, forma y localía, aunque Club Tijuana tiene credenciales para incomodar si entra concentrado.

Si Tigres impone su ritmo, puede ganar con cierta comodidad; si Tijuana resiste ordenado, el partido podría estar más parejo de lo que muchos esperan.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 70% para el triunfo de los universitarios, 18% para el empate y 12% de opciones para el cuadro rojinegro.