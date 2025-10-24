La predicción de la Inteligencia Artificial para el Cruz Azul vs Rayados

Cruz Azul quiere hacerse con la cima del Apertura 2025, de la Liga MX, pero debe tener un gran cierre a la espera de que sus rivales no cosechen victorias, algo que parece complicado. De cualquier forma, el equipo cementero tiene que vencer a los mejores si quiere ser el mejor, por eso este sábado 25 de octubre recibe a Rayados de Monterrey, que lo rebasa en la clasificación con un punto, en un partido correspondiente a la Jornada 15, a celebrarse en el Olímpico Universitario.

Tras el empate de ayer contra Necaxa y la victoria de Tigres sobre Pachuca, Cruz Azul cayó de la segunda hasta la quinta posición en la tabla general de la Liga MX.



SE PERDIERON PUNTOS IMPORTANTES. 😢❌ pic.twitter.com/TcGHyqfNWv — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) October 23, 2025

La Máquina se quedó cerca de sumar tres unidades durante la semana, ya que dividió dividendos con el Necaxa en el Estadio Victoria al quedar 1-1, donde un supuesto fuera de lugar le anuló el tanto que le daba los tres puntos. Amaury Morales fue el autor del único tanto celeste, ayudando a que el equipo cementero quedara en la quinta posición de la clasificación con 29 puntos.



Por otro lado, La Pandilla sumó una victoria al imponerse 4-2 a Bravos de Juárez en el Estadio BBVA, gracias a las anotaciones de Gerardo Arteaga, el español Sergio Canales, el argentino Germán Berterame y Joaquín Moxica. Gracias a esto, los regios están ubicados como terceros de la tabla con 30 unidades.

¡GOLEADA REGIA! 🔥⚽😱



Los Rayados de Monterrey suman puntos importantes ante Juárez y llegan hasta el tercer lugar de la tabla general tras 14 fechas disputadas 🫡 pic.twitter.com/zvec4JKtwq — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2025

Las estadísticas ponen a Cruz Azul con ventaja, ya que de sus últimos cinco enfrentamientos ha logrado imponerse en tres, por una caída y un empate. Justamente el semestre pasado, el español Sergio Ramos había adelantado a los norteños, pero el capitán uruguayo Ignacio Rivero evitó la tragedia para dejar todo 1-1 en Ciudad Universitaria.

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial?

Al cuestionar a la IA, su respuesta deja a La Máquina como ganadora por un marcador apretado de 2-1, sobre todo porque ha tenido buenos resultados como local con cinco ganados y dos empates, sin conocer la derrota hasta ahora. Con respecto a Rayados, cuando se trata de salir de su inmueble no le ha ido tan mal al tener cuatro triunfos, pero también ha perdido en dos ocasiones.



A pesar de la inestabilidad de Cruz Azul en sus últimos cinco juegos, con tres empates, uno ganado y uno perdido, su fortaleza en CU lo coloca como favorito. Monterrey no pondrá las cosas sencillas gracias a su capacidad ofensiva reflejada en 30 tantos marcados en el semestre.



Por último, la tecnología computacional apunta a que los regios comenzarán ganando la partida, pero los celestes remontarán.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Rayados