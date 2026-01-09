El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido León vs Cruz Azul

Este sábado 10 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio León de León, Guanajuato entre el Club León y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

BIENVENIDO A CRUZ AZUL. 💙🚂 pic.twitter.com/QgyOdzUVFJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 7, 2026

La Máquina Celeste llega como favorito por su continuidad con Nicolás Larcamón, así como su solidez defensiva en 2025 y sus refuerzos como Miguel Borja y Agustín Palavecino.

Además, dominan el historial reciente: no pierden en la casa de los esmeraldas desde 2019 (siete visitas: cinco victorias, dos empates) y ganaron los últimos cinco duelos directos.

Por su parte, el conjunto del bajío con Ignacio Ambriz en el banquillo busca revancha tras un Apertura 2025 decepcionante y ya sin James Rodríguez en la plantilla, pero con incorporaciones como Diber Cambindo en el ataque y Sebastián Vegas en la defensa.

La localía ayuda, pero también el cuadro de la Ciudad de México tiene hasta cinco bajas posibles (incluyendo a su portero titular el colombiano Kevin Mier que está lesionado, el excapitán Ignacio Rivero que se marchó a Tijuana, entre otros).

El Cruz Azul es el favorito para ganar la jornada inaugural

La IA prevé el triunfo de la Máquina | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Cruz Azul es el favorito para quedarse con las tres unidades en la fecha inaugural bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

La IA prevé un triunfo de la Máquina con un resultado probable 1-2 o 0-1 y se espera que sea un partido táctico y de pocas emociones.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 45% para el triunfo del cuadro celeste, 25% para el empate y 30% de opciones para La Fiera.

Pronóstico: León 0-1 Cruz Azul.

