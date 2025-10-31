El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Monterrey vs Tigres
Monterrey y Tigres UANL se enfrentarán en la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, en el duelo más esperado de la fecha. Ambas escuadras figuran entre los líderes de la tabla a falta de dos jornadas y ya aseguraron su lugar entre los cinco primeros. El ganador del Clásico Regio dará un paso clave para ubicarse entre los cuatro mejores y disputar la vuelta de los cuartos de final en casa.
Los Tigres de Guido Pizarro ocupan el segundo lugar de la tabla general con 32 puntos en 15 jornadas: nueve victorias, cinco empates y solo una derrota. Los felinos acumulan tres triunfos consecutivos y once partidos sin perder en la Liga MX. Su última caída fue ante el América en la jornada 5, en agosto.
Por su parte, Rayados de Monterrey ocupa el quinto puesto de la clasificación con 30 puntos: nueve victorias, tres empates y tres derrotas en el semestre. Los albiazules han mostrado un rendimiento irregular en las últimas semanas; en sus cinco partidos más recientes suman dos empates, dos victorias y una derrota, la más reciente ante Cruz Azul el pasado fin de semana.
En los diez Clásicos Regios más recientes, las cosas han estado muy parejas. Tigres y Rayados suman tres triunfos cada uno, por cuatro empates.
Tigres saldrá ligeramente favorito para llevarse el Clásico Regio
Según la inteligencia artificial del portal Predicd, Tigres parte como ligero favorito para llevarse los tres puntos en el Gigante de Acero. El conjunto de la UANL tiene un 36% de probabilidades de victoria, mientras que Rayados cuenta con un 35%. La posibilidad de empate se estima en un 29%.
El Clásico Regio está programado para jugarse el sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero a las 19:05 horas (México) y 21:05 horas (ET).
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.