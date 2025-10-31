Monterrey y Tigres UANL se enfrentarán en la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, en el duelo más esperado de la fecha. Ambas escuadras figuran entre los líderes de la tabla a falta de dos jornadas y ya aseguraron su lugar entre los cinco primeros. El ganador del Clásico Regio dará un paso clave para ubicarse entre los cuatro mejores y disputar la vuelta de los cuartos de final en casa.

Los Tigres de Guido Pizarro ocupan el segundo lugar de la tabla general con 32 puntos en 15 jornadas: nueve victorias, cinco empates y solo una derrota. Los felinos acumulan tres triunfos consecutivos y once partidos sin perder en la Liga MX. Su última caída fue ante el América en la jornada 5, en agosto.

💥😤 Se trabaja con intensidad a tope y determinación en cada jugada.



¡Vamos los Tigres! 👏🏼 pic.twitter.com/GPV6rS6PFu — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 29, 2025

Por su parte, Rayados de Monterrey ocupa el quinto puesto de la clasificación con 30 puntos: nueve victorias, tres empates y tres derrotas en el semestre. Los albiazules han mostrado un rendimiento irregular en las últimas semanas; en sus cinco partidos más recientes suman dos empates, dos victorias y una derrota, la más reciente ante Cruz Azul el pasado fin de semana.

En los diez Clásicos Regios más recientes, las cosas han estado muy parejas. Tigres y Rayados suman tres triunfos cada uno, por cuatro empates.

Tigres saldrá ligeramente favorito para llevarse el Clásico Regio

Según la inteligencia artificial del portal Predicd, Tigres parte como ligero favorito para llevarse los tres puntos en el Gigante de Acero. El conjunto de la UANL tiene un 36% de probabilidades de victoria, mientras que Rayados cuenta con un 35%. La posibilidad de empate se estima en un 29%.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Clásico Regio está programado para jugarse el sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero a las 19:05 horas (México) y 21:05 horas (ET).

Más noticias sobre la Liga MX