El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Necaxa vs Monterrey

Necaxa y Monterrey se medirán en la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los renovados Rayos, ahora bajo la dirección de Martín Varini, comenzaron el certamen con paso firme tras golear a Santos Laguna; en contraste, Rayados debutó con una derrota en el Gigante de Acero frente a un Toluca que presentó una alineación alternativa.

El conjunto regiomontano llega a este compromiso con la presión de responder de inmediato y confirmar que está listo para pelear por cosas importantes en el semestre.

90' ⏱️ | Monterrey Ⓜ️ 0-1🔴 Toluca |



Termina el partido de la Jornada 1.@CervezaTecate pic.twitter.com/aUjQ0cGeDW — Rayados (@Rayados) January 11, 2026

En sus diez enfrentamientos más recientes, Monterrey inclina claramente la balanza a su favor. En ese lapso, los albiazules registran ocho victorias, un empate y apenas una derrota —ocurrida en el Apertura 2021—. Además, el conjunto de la Sultana del Norte ha marcado 22 goles en esos duelos, reflejo de una superioridad contundente sobre los hidrorrayos.

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En su enfrentamiento más reciente, correspondiente al Apertura 2025, el equipo dirigido por Domenec Torrent se quedó con los tres puntos tras imponerse con autoridad por 3-0 ante los Rayos. Un año antes, en el Apertura 2024, Rayados visitó Aguascalientes y también salió victorioso, esta vez por la mínima diferencia, gracias a un gol de Jordi Cortizo.

Necaxa, favorito para llevarse la victoria ante Rayados

De acuerdo con la inteligencia artificial del portal Predicd, Necaxa parte como ligero favorito para quedarse con los tres puntos en el Estadio Victoria. Según este ejercicio, los Rayos cuentan con un 38% de probabilidad de triunfo, mientras que Rayados registra un 33%. En tanto, la posibilidad de que el duelo termine en empate es del 29%.

El duelo está programado para jugarse este martes 13 de enero en el Estadio Victoria a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).

¿Se cumplirá el pronóstico de la inteligencia artificial? ¿O Rayados podrá llevarse la victoria como visitante ante los Rayos de Varini?

