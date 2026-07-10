El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Noruega e Inglaterra

Noruega está viviendo un sueño hecho realidad. Después de 28 años de ausencia, volvió a disputar un Mundial y lo está aprovechando al máximo. Los nórdicos consiguieron una histórica clasificación a cuartos de final luego de derrotar 2-1 a Brasil en un partido muy disputado que se resolvió sobre el final, y ahora sueñan con meterse entre los cuatro mejores. Antes, tendrán que viajar al calor de Miami para enfrentarse a una Inglaterra repleta de estrellas, que busca levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, 60 años después de su único título.

¿Cómo llega Noruega?

Martin Odegaard, Noruega | Image Photo Agency/GettyImages

Noruega es, hasta ahora, una de las grandes revelaciones del Mundial. Los de Stale Solbakken se metieron entre los ocho mejores con doblete de Erling Haaland en Nueva Jersey, resultado que rompió todos los pronósticos. El delantero del Manchester City llegó a siete goles en el torneo y está en el podio de la tabla de goleadores debajo de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El conjunto nórdico también encontró un héroe en Orjan Nyland. El arquero le atajó un penal a Bruno Guimaraes y mantuvo la ventaja con sus intervenciones. De cara al cruce con los Tres Leones, Haaland evitó asumir el papel de favorito. "Si alguien debería sentirse confiado, es Inglaterra", aseguró, aunque también reconoció que disputar unos cuartos de final con Noruega es "sorprendente" incluso para él.

¿Cómo llega Inglaterra?

Harry Kane, Inglaterra | FIFA/GettyImages

Inglaterra avanzó a cuartos de final después de imponerse 3-2 a México en uno de los partidos más intensos del torneo. Jude Bellingham marcó dos goles en menos de dos minutos, Harry Kane volvió a convertir, esta vez de penal, y los dirigidos por Thomas Tuchel resistieron buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quansah. Jordan Pickford también tuvo una actuación determinante para evitar el empate del Tri.

La clasificación dejó algunas secuelas importantes. Quansah recibió dos fechas de suspensión y quedó descartado para este compromiso, mientras que Jordan Henderson sufrió una grave lesión en la muñeca durante los festejos y podría perderse el resto del Mundial. En la previa, el plantel inglés evitó cualquier consulta sobre una eventual semifinal frente a Argentina y dejó un mensaje unánime que afirma que el plantel tiene toda la atención puesta en Noruega y, especialmente, en encontrar la manera de controlar a Haaland.

Pronóstico de la IA para Noruega vs Inglaterra

Los modelos anticipan uno de los cruces más entretenidos de los cuartos de final. Inglaterra parte como favorita por la calidad de su plantel y la experiencia de sus figuras en este tipo de instancias, aunque Noruega llega con argumentos de sobra para creer en otra sorpresa, y más después de los octavos contra Brasil.

Noruega : los algoritmos le otorgan alrededor de un 55% de probabilidades de avanzar, respaldada por un plantel con futbolistas como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice.

: los algoritmos le otorgan alrededor de un 55% de probabilidades de avanzar, respaldada por un plantel con futbolistas como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice. Empate: aparece cerca del 22%, una posibilidad nada despreciable considerando el momento ofensivo de ambos equipos y lo parejo que promete ser el desarrollo del partido.

aparece cerca del 22%, una posibilidad nada despreciable considerando el momento ofensivo de ambos equipos y lo parejo que promete ser el desarrollo del partido. Inglaterra: ronda el 23%, impulsada por el gran nivel de Haaland, autor de siete goles en el torneo, y por una selección que ya demostró que puede competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Recomendación de Apuesta (IA): el mercado "Ambos equipos anotan" aparece como la alternativa con mayor valor. Noruega convirtió en sus cinco partidos del Mundial e Inglaterra también encontró el gol en (casi) todos sus encuentros. Con Haaland de un lado y Kane del otro, cuesta imaginar un partido con pocas ocasiones.

Como opción complementaria, "Más de 2.5 goles" también resulta interesante si las cuotas acompañan.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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