El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Pumas UNAM vs Cruz Azul

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club de Fútbol Cruz Azul.

Es uno de los duelos más esperados de la fecha, con el cuadro de La Noria llegando como líder general del torneo y los del Pedregal en puestos de Liguilla en el quinto puesto de la clasificación.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM es quinto lugar de la clasificación tras las primeras 10 fechas | Leopoldo Smith/GettyImages

El conjunto del Pedregal juega en casa con el apoyo de la afición en CU, donde suelen ser complicados sobre todo en este torneo en donde apenas han perdido en una ocasión y fue ante el vigente bicampeón de la liga.

Han mostrado irregularidad, pero también capacidad para ganar partidos clave, y el factor local siempre pesa en este tipo de clásicos capitalinos. El fin de semana pasado derrotaron 0-1 a los Rayos.

¿Cómo llega Cruz Azul?

Cruz Azul se mantiene como líder general y tienen nueve partidos en fila sin perder | Agustin Cuevas/GettyImages

Por su parte, la Máquina Celeste está en un gran momento: invicta en varios partidos seguidos (no pierde desde la Jornada 1), con un fútbol muy sólido bajo Nicolás Larcamón, y viene de resultados fuertes (con victorias importantes que los mantienen en la cima).

Tienen una racha positiva contra Pumas en los últimos enfrentamientos (han ganado tres de los últimos cinco duelos directos).

Vienen de golear en el Cuauhtémoc 3-0 a los potosinos en el campeonato mexicano de Primera División y de remontar 2-3 a la Pandilla en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el 'Gigante de Acero'.

Pronóstico de la IA para el Pumas UNAM vs Cruz Azul

Se espera un partido reñido entre ambos clubes | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok, el cuadro cementero tiene la ligera ventaja por su forma actual, consistencia y liderazgo en la tabla. Ve un partido cerrado y táctico, con pocos goles al principio, pero que puede abrirse.

Su resultado más probable es de Pumas 1-2 Cruz Azul (o un 1-1 si los universitarios aprietan mucho en casa). La Máquina aprovecha el empuje inicial y Tigres responde, pero los celestes se llevan los tres puntos en un final apretado.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 31% para el triunfo del cuadro auriazul, 24% para el empate y 45% de opciones para los celestes.

Pronóstico: Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul.

