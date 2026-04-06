El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich

El gran clásico europeo se vuelve a dar en estos cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid y el Bayern Múnich se medirán en una serie en la que no existe un claro favorito pero en la que estará asegurado el espectáculo.

Este martes 7 de abril, el Santiago Bernabéu albergará el encuentro de ida, mientras que la revancha se jugará el miércoles 15 en el Allianz Arena de Múnich.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El conjunto merengue sufrió una dura y agónica derrota frente a Mallorca en su visita a Son Moix que prácticamente sentenció La Liga a favor del Barcelona. Los culés sacaron una ventaja de siete puntos a falta de ocho jornadas y si bien aún deben enfrentarse, todo hace pensar en que habrá un nuevo festejo para los catalanes.

En Champions, sin embargo, todo cambia para los de Arbeloa. Vienen de eliminar con contundencia al Manchester City y el mundo sabe lo que es el Real Madrid en esta competencia. Puede no llegar de la mejor forma, pero algo se transforma para los de blanco cuando van por la Orejona.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo llega el Bayern Múnich?

Líder absoluto de la Bundesliga, el equipo de Vincent Company viene de una remontada de película ante el Friburgo. Hasta el minuto 81' caía por 2 a 0 en condición de visitante, pero con dos tantos de Tom Bischof y no de Lennart Karl a los 99', selló un triunfo que lo acerca un poco más al título.

En el certamen continental no tuvo inconvenientes para arrasar con Atalanta en un global de 10-2 que demuestra la jerarquía de un equipo en busca de gloria.

SC Freiburg - Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Real Madrid vs Bayern Múnich

Los modelos predictivos y la Inteligencia Artificial anticipan un duelo muy parejo entre dos gigantes de Europa, con una ligera ventaja para el conjunto español por su fortaleza como local.

Real Madrid : los algoritmos le otorgan una probabilidad de victoria que oscila entre el 45% y el 50%, impulsada por su rendimiento en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos en competiciones europeas.

: los algoritmos le otorgan una probabilidad de victoria que oscila entre el 45% y el 50%, impulsada por su rendimiento en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos en competiciones europeas. Empate : aparece como una opción muy posible en este tipo de eliminatorias, con un porcentaje cercano al 25% - 30%, teniendo en cuenta lo equilibrados que suelen ser los cruces entre ambos.

: aparece como una opción muy posible en este tipo de eliminatorias, con un porcentaje cercano al 25% - 30%, teniendo en cuenta lo equilibrados que suelen ser los cruces entre ambos. Bayern Múnich: el conjunto alemán cuenta con entre un 25% y un 30% de probabilidades de llevarse el triunfo, respaldado por su capacidad ofensiva, con un promedio superior a 2 goles por partido en la temporada.

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid ha marcado en 15 de sus últimos 16 encuentros como local en Europa, mientras que el Bayern ha convertido en 12 de sus últimos 13 partidos fuera de casa. El mercado de “Ambos equipos anotan” aparece como una opción fuerte, con una probabilidad cercana al 65%, y un promedio esperado de goles por encima de 2.5.

IA utilizada para los pronósticos: Google Gemini

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