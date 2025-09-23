El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Tigres vs Atlas

Tigres UANL necesita una victoria de manera urgente. Después de arrancar la temporada de gran manera, el cuadro dirigido por Guido Pizarro ha tenido un bajón futbolístico y suma tres empates de manera consecutiva.

A mitad de semana, los felinos se medirán ante Atlas en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Esta parece una oportunidad perfecta para volver al camino del triunfo, ya que los rojinegros son uno de los equipos más débiles del torneo.

Tigres UANL v Atlas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tigres marcha en la sexta posición de la tabla general, con 16 puntos en nueve jornadas, mientras que los rojinegros marchan en el antepenúltimo lugar después de sumar apenas siete puntos en nueve encuentros.

A pesar de la disparidad en planteles y presupuestos, Atlas ha sido un rival complicado para Tigres en sus últimos diez enfrentamientos. En este periodo, ambos equipos han conseguido tres victorias cada uno y cuatro empates.



A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el duelo de mitad de semana.

Pronóstico de la IA para el Tigres vs Atlas

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Tigres saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante el Atlas. El conjunto dirigido por Guido Pizarro tiene una probabilidad del 66% de quedarse con la victoria. mientras que los Zorros apenas tienen una probabilidad del 14% de ganar.

🔛 ¡Arrancamos la semana desde el Centro de Entrenamiento Tigres! pic.twitter.com/AVvLgC0zlR — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 22, 2025

Finalmente, la probabilidad de empate entre ambos equipos es del 20%.

El duelo entre Tigres y Atlas se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Universitario a las 19:00 horas (México) y 21:00 horas (ET).

